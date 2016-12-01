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هام للسائقين بالمغرب..هذا ما قررته وزارة التجهيز والنقل بخصوص رخصة السياقة..ها شحال ديال الفلوس غادي تعطيو

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 16:18 هام للسائقين بالمغرب..هذا ما قررته وزارة التجهيز والنقل بخصوص رخصة السياقة..ها شحال ديال الفلوس غادي تعطيو | بوليتيك
هام للسائقين بالمغرب..هذا ما قررته وزارة التجهيز والنقل بخصوص رخصة السياقة..ها شحال ديال الفلوس غادي تعطيو
أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أنه تقرر ، بتنسيق بين المصالح الوزارية المعنية، تكليف القباض التابعين للخزينة العامة للمملكة باستخلاص الرسم المحلي على رخصة السياقة البالغ 150 درهما والمؤدى

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أنه تقرر ، بتنسيق بين المصالح الوزارية المعنية، تكليف القباض التابعين للخزينة العامة للمملكة باستخلاص الرسم المحلي على رخصة السياقة البالغ 150 درهما والمؤدى من طرف كل شخص حصل على رخصة السياقة أو قام بتمديدها إلى صنف آخر مع باقي المبالغ المستحقة الأخرى المؤداة للدولة خلال إعداد ملف الحصول على رخصة السياقة أو تمديدها، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2017 .

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الإجراء سيمكن من التسريع في استغلال ومعالجة ملفات المرتفقين، باعتبارهم زبناء للمرفق العام ، وكذا تفادي ترددهم على المصالح الإدارية المعنية لمرات عديدة، داعيا المواطنين المعنيين إلى أداء هذا الرسم على مستوى المصالح المختصة التابعة للخزينة العامة للمملكة ابتداء من هذا التاريخ.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يأتي في إطار تدعيم الإدارة الإلكترونية وتحسين التدبير العمومي وتبسيط المساطر الإدارية للرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين.

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