رب ضارة نافعة...موريتانيا تعين سفيرا لها بالمغرب بعد خمس سنوات ﻿

كشفت مصادر إعلامية مقربة من دوائر القرار بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ، أن الأخيرة ستعين سفيرا معتمدا لها بالمغرب.

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كشفت مصادر إعلامية مقربة من دوائر القرار بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ، أن الأخيرة ستعين سفيرا معتمدا لها بالمغرب.

وأوردت ذات المصادر، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أعطى تعليماته لوزير الخارجية، مباشرة بعد اللقاء الخاص الذي جمعه برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يوم أمس الأربعاء.

وحسب ذات المصادر، فدوائر القرار بموريتانيا إتفقت، على تعيين الدبلوماسي والرجل السياسي المعروف في الأوساط الموريتانية محمد ولد داهي سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لدى المملكة المغربية، حيث تربطه علاقة قوية بالمسؤولين المغاربة من جهة، ونظرا لخبرته الطويلة في السلك الدبلوماسي الخارجي لموريتانيا بعد شغله عدة مناصب سامية، كما يتمتع بخبرة دولية وعالمية في خدمة العلاقات الدولية.

وأثنت الصحف الموريتانية سواء المقربة من دوائر القرار أو المعارضة، عن هذه الخطوة بعد أزيد من خمس سنوات من الفراغ الدبلوماسي بين البلدين.





