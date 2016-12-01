يا ربي السلامة..مسن شرمل العشيقة ديالو في جردة بالمحمدية ونتاحر..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

اهتزت مدينة المحمدية خلال الأسبوع الجاري، على وقع جريمة مروعة بطلها شخص في عقده السادس، أقدم على شرملة شابة من خلال توجيه العديد من الطعنات لها في مناطق مختلف من جسدها.

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة المحمدية خلال الأسبوع الجاري، على وقع جريمة مروعة بطلها شخص في عقده السادس، أقدم على شرملة شابة من خلال توجيه العديد من الطعنات لها في مناطق مختلف من جسدها.

وحسب ما توصلت له ''شوف تيفي''من مصدرها فإن الجاني المتزوج والبالغ من العمر حوالي 60 سنة، استدرج الشابة التي تجمعه بها علاقة عاطفية إلى إحدى الحدائق ''جردة''، ثم عمد إلى توجيه العديد من الطعنات لها على مستوى الوجه وأيضا بالجانب الأيسر من إبطها.

وأضاف المصدر ذاته بأن السبب الرئيسي في وقوع هذه الجريمة هو دخول المسن والضحية في خلاف حاد ومشادات كلامية، عقب قرار هذه الأخيرة إنهاء العلاقة التي تجمع بينهما، موضحا بأن الجاني وفور ارتكابه للجريمة قام بمحاولة للانتحار من خلال شرب مادة سامة.

وأوضح ذات المصدر بأن المصالح الأمنية، وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل الستيني وضحيته إلى مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء لتلقي العلاجات الضرورية.



