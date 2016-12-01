 يا ربي السلامة..مسن شرمل العشيقة ديالو في جردة بالمحمدية ونتاحر..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل...محامون وبرلمانيون من العدالة والتنمية يزورون معتقلا بشبيبة البيجيدي لدى البسيج | بوليتيك

عاجل...محامون وبرلمانيون من العدالة والتنمية يزورون معتقلا بشبيبة ''البيجيدي '' لدى ''البسيج''

عاجل:محامي سعد لمجرد غايدوز احتفالات رأس السنة فمراكش | ثقافة و فنون

عاجل:محامي سعد لمجرد غايدوز احتفالات رأس السنة فمراكش

هام للسائقين بالمغرب..هذا ما قررته وزارة التجهيز والنقل بخصوص رخصة السياقة..ها شحال ديال الفلوس غادي تعطيو | بوليتيك

هام للسائقين بالمغرب..هذا ما قررته وزارة التجهيز والنقل بخصوص رخصة السياقة..ها شحال ديال الفلوس

رب ضارة نافعة...موريتانيا تعين سفيرا لها بالمغرب بعد خمس سنوات | بوليتيك

رب ضارة نافعة...موريتانيا تعين سفيرا لها بالمغرب بعد خمس سنوات

يا ربي السلامة..مسن شرمل العشيقة ديالو في جردة بالمحمدية ونتاحر..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مسن شرمل العشيقة ديالو في جردة بالمحمدية ونتاحر..وهذه هي التفاصيل الصادمة

شباط يختار التصعيد ضد قياديين في حزب الميزان خرجوا عن الصف.. | بوليتيك

شباط يختار التصعيد ضد قياديين في حزب الميزان خرجوا عن الصف..

صادم :بالفيديو والصور..احتجاز مغربية من طرف زوجها المصري الصعيدي في شقة بالقاهرة بعد شهرين على زواجها :عتقوني غادي يقتلني | مجتمع

صادم :بالفيديو والصور..احتجاز مغربية من طرف زوجها المصري الصعيدي في شقة بالقاهرة بعد شهرين على

عاجل:هذا هو سبب إجراء ابتسام تسكت عملية جراحية عاجلة | ثقافة و فنون

عاجل:هذا هو سبب إجراء ابتسام تسكت عملية جراحية عاجلة

عاجل :أولى الصور من تشييع جنازة جدة بدر هاري بسلا | مجتمع

عاجل :أولى الصور من تشييع جنازة جدة بدر هاري بسلا

2017 سنة الأمل !!!

يا ربي السلامة..مسن شرمل العشيقة ديالو في جردة بالمحمدية ونتاحر..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 15:34 يا ربي السلامة..مسن شرمل العشيقة ديالو في جردة بالمحمدية ونتاحر..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..مسن شرمل العشيقة ديالو في جردة بالمحمدية ونتاحر..وهذه هي التفاصيل الصادمة
اهتزت مدينة المحمدية خلال الأسبوع الجاري، على وقع جريمة مروعة بطلها شخص في عقده السادس، أقدم على شرملة شابة من خلال توجيه العديد من الطعنات لها في مناطق مختلف من جسدها.

''شوف تيفي''
اهتزت مدينة المحمدية خلال الأسبوع الجاري، على وقع جريمة مروعة بطلها شخص في عقده السادس، أقدم على شرملة شابة من خلال توجيه العديد من الطعنات لها في مناطق مختلف من جسدها.
وحسب ما توصلت له ''شوف تيفي''من مصدرها فإن الجاني المتزوج والبالغ من العمر حوالي 60 سنة، استدرج الشابة التي تجمعه بها علاقة عاطفية إلى إحدى الحدائق ''جردة''، ثم عمد إلى توجيه العديد من الطعنات لها على مستوى الوجه وأيضا بالجانب الأيسر من إبطها.
وأضاف المصدر ذاته بأن السبب الرئيسي في وقوع هذه الجريمة هو دخول المسن والضحية في خلاف حاد ومشادات كلامية، عقب قرار هذه الأخيرة إنهاء العلاقة التي تجمع بينهما، موضحا بأن الجاني وفور ارتكابه للجريمة قام بمحاولة للانتحار من خلال شرب مادة سامة.
وأوضح ذات المصدر بأن المصالح الأمنية، وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل الستيني وضحيته إلى مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء لتلقي العلاجات الضرورية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية البيضاء مشادات المصالح الأمنية العشيقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. شوفو شنو لقاو في البحر ديال الحسيمة ..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. شوفو شنو لقاو في البحر ديال الحسيمة ..وهذه هي التفاصيل

الشوهة وبالصور..مراحيض بمؤسسة تعليمية بآسفي تثير غضب المغاربة | حوادث و حقوق

الشوهة وبالصور..مراحيض بمؤسسة تعليمية بآسفي تثير غضب المغاربة

كارثة على الصحة ..كارويلة لنقل لحوم مذبوحة بشكل سري بسبت جزولة نواحي آسفي | حوادث و حقوق

كارثة على الصحة ..''كارويلة'' لنقل لحوم مذبوحة بشكل سري بسبت جزولة نواحي آسفي

يا ربي السلامة..فضيحة مُدوية تهز أزمور: شخص يعتدي جنسيا على ابنته القاصر ويفتض بكارتها..تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..فضيحة مُدوية تهز أزمور: شخص يعتدي جنسيا على ابنته القاصر ويفتض بكارتها..تفاصيل جد صادمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

احتجاز مغربية من طرف زوجها المصري الصعيدي في شقة بالقاهرة بعد شهرين على زواجها | تسجيلات صوتية
منذ 51 دقيقة

احتجاز مغربية من طرف زوجها المصري الصعيدي في شقة بالقاهرة بعد شهرين على زواجها

تاجر بسوق الملاح بمراكش..جا عندي الملك و سولني على الحركة كيدايرة وهاشنو وقع من بعد | خارج البلاطو

تاجر بسوق الملاح بمراكش..جا عندي الملك و سولني على الحركة كيدايرة وهاشنو وقع من بعد

بالفيديو..مضاربة بين رجل و مرتو فالعرس ديالهم..شوفو أشنو وقع‎ | زووم

بالفيديو..مضاربة بين رجل و مرتو فالعرس ديالهم..شوفو أشنو وقع‎

طريقة عمل بث مباشر في الإنستغرام | زووم

طريقة عمل بث مباشر في الإنستغرام

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل...محامون وبرلمانيون من العدالة والتنمية يزورون معتقلا بشبيبة البيجيدي لدى البسيج | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

عاجل...محامون وبرلمانيون من العدالة والتنمية يزورون معتقلا بشبيبة ''البيجيدي '' لدى ''البسيج''

عاجل:محامي سعد لمجرد غايدوز احتفالات رأس السنة فمراكش | ثقافة و فنون

عاجل:محامي سعد لمجرد غايدوز احتفالات رأس السنة فمراكش

هام للسائقين بالمغرب..هذا ما قررته وزارة التجهيز والنقل بخصوص رخصة السياقة..ها شحال ديال الفلوس غادي تعطيو | بوليتيك

هام للسائقين بالمغرب..هذا ما قررته وزارة التجهيز والنقل بخصوص رخصة السياقة..ها شحال ديال الفلوس

رب ضارة نافعة...موريتانيا تعين سفيرا لها بالمغرب بعد خمس سنوات | بوليتيك

رب ضارة نافعة...موريتانيا تعين سفيرا لها بالمغرب بعد خمس سنوات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.