شباط يختار التصعيد ضد قياديين في حزب الميزان خرجوا عن الصف.. ﻿

أصدر حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال بلاغا يعلن من خلاله اتخاذ اجراءات وتدابير لازمة في حق أعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب، وجاء في البلاغ أن هذا القرارا جاء طبقا للفصل 55 من النظام الأساسي

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أصدر حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال بلاغا يعلن من خلاله اتخاذ اجراءات وتدابير لازمة في حق أعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب، وجاء في البلاغ أن هذا القرارا جاء طبقا للفصل 55 من النظام الأساسي لحزب الاستقلال، الذي نص على أن من مهام الأمين العام للحزب الحفاظ على كيانه والسهر على الالتزام بمبادئه وأهدافه واحترام مقرراته، وأنه يترأس مداولات اللجنة النفيذية ويسهر على تنفيذ مقرراتها. أما عن الأسباب التي دفعت شباط لسلوك مسطرة التصعيد ضد قياديين في حزب الميزان، أورد شباط أنهم ''خالفوا مقررات اللجنة التنفيذية المعبر عنها بوضوح في البلاغ الصادر عنها باجماع أعضائها الحاضرين مساء الإثنين 25 دجنبر 2016 والتي ساهموا في صياغتها''. في إشارة إلى بلاغ اللجنة التنفيذية المضاد الذي جاء ردا على بلاغ وزير الخارجية بخصوص تصريحات شباط حول موريتانيا والتي أثارت جدلا واسعا. وهي إجراءات قد تسهم في تفاقم الأوضاع الداخلية في حزب الميزان.