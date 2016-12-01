 شباط يختار التصعيد ضد قياديين في حزب الميزان خرجوا عن الصف.. ﻿
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شباط يختار التصعيد ضد قياديين في حزب الميزان خرجوا عن الصف..

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 15:22 شباط يختار التصعيد ضد قياديين في حزب الميزان خرجوا عن الصف.. | بوليتيك
شباط يختار التصعيد ضد قياديين في حزب الميزان خرجوا عن الصف..
أصدر حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال بلاغا يعلن من خلاله اتخاذ اجراءات وتدابير لازمة في حق أعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب، وجاء في البلاغ أن هذا القرارا جاء طبقا للفصل 55 من النظام الأساسي

شوف تيفي
أصدر حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال بلاغا يعلن من خلاله اتخاذ اجراءات وتدابير لازمة في حق أعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب، وجاء في البلاغ أن هذا القرارا جاء طبقا للفصل 55 من النظام الأساسي لحزب الاستقلال، الذي نص على أن من مهام الأمين العام للحزب الحفاظ على كيانه والسهر على الالتزام بمبادئه وأهدافه واحترام مقرراته، وأنه يترأس مداولات اللجنة النفيذية ويسهر على تنفيذ مقرراتها. أما عن الأسباب التي دفعت شباط لسلوك مسطرة التصعيد ضد قياديين في حزب الميزان، أورد شباط أنهم ''خالفوا مقررات اللجنة التنفيذية المعبر عنها بوضوح في البلاغ الصادر عنها باجماع أعضائها الحاضرين مساء الإثنين 25 دجنبر 2016 والتي ساهموا في صياغتها''. في إشارة إلى بلاغ اللجنة التنفيذية المضاد الذي جاء ردا على بلاغ وزير الخارجية بخصوص تصريحات شباط حول موريتانيا والتي أثارت جدلا واسعا. وهي إجراءات قد تسهم في تفاقم الأوضاع الداخلية في حزب الميزان.

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من المرتقب أن تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المغرب مع مطلع السنة الجديدة 2017 حسب مصدر مطلع وأن محور الزيارة سينصب على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في الجانب الاقتصادي عن طريق توسيع مجالات الاستثمار في قطاع صناعة السيارات والصناعات الكهربائية وخاصة في مجال الطاقة البديلة التي تعتبر ألمانيا رائدة على الصعيد العالمي في هذا المجال وممولا أساسيا للمغرب في مشاريع الطاقة الشمسية. وسيكون المشروع الجديد للطاقة الشمسية الذي سيطلقه المغرب في ميدلت في صلب المباحثاث مع ألمانيا بعد أن ساهمت بمبلغ قدره 400 مليون أورو في تمويل المحطة الجديدة بميدلت ولها استراتيجية لتمويل باقي مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب. كما سيكون ملف الهجرة غير الشرعية من الملفات التي سيتم تدارسها بين البلدين من خلال وضع خطة عمل تمكن من تبادل التجارب وإيجاد الحلول لملف المهاجرين المغاربة الذين تقاطروا على ألمانيا في السنين الأخيرة. وكان الملك محمد السادس قد أجرى في وقت سابق مكالمة هاتفية مع المستشارة ميركل واتفق الجانبان على عودة المهاجرين المغاربة الذين يعيشون في مراكز الإيواء بألمانيا إلى المغرب وتباحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية. ومن المرتقب أن تكون زيارة ميركل إلى بلادنا دفعة جديدة لتطوير تلك العلاقات والرقي بسبل التعاون بما يتوافق واستراتيجية ألمانيا في شمال إفريقيا.

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