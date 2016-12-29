صادم :بالفيديو والصور..احتجاز مغربية من طرف زوجها المصري الصعيدي في شقة بالقاهرة بعد شهرين على زواجها :''عتقوني غادي يقتلني'' ﻿

كشفت مغربية مقيمة بمصر لـ ''شوف تيفي'' اليوم الخميس، عن حياة الجحيم التي تعيشها رفقة زوجها المصري بالقاهرة بعد شهرين من زواجها.

''شوف تيفي''

كشفت مغربية مقيمة بمصر لـ ''شوف تيفي'' اليوم الخميس، عن حياة الجحيم التي تعيشها رفقة زوجها المصري بالقاهرة بعد شهرين من زواجها.

وأوضحت هذه المغربية المدعوة ''فاطمة الزهراء'' والبالغة من العمر 30 سنة، بأن زوجها المصري الصعيدي والذي يعمل في مجال البناء، قام باحتجازها بشقة في القاهرة، و يقوم بتعنيفها في العديد من المرات بطريقة وحشية حولت حياتها إلى جحيم.

وقالت فاطمة الزهراء وهي تتحدث بتأثر كبير إنها تعيش الرعب والهلع الشديد مع زوجها الذي يقوم بتعنيفها وضربها بشكل يومي مخلفا لها مجموعة من الكدمات في مناطق مختلفة من جسدها وخاصة على مستوى الوجه، موضحة بأنه احتجزها ومنعها من مغادرة الشقة حتى لا تغادر إلى المغرب.

وطالبت المتحدث السفارة المغربية بالقاهرة بالتدخل الفوري والسريع لإنقاذ حياتها، وتمكينها من العودة سالمة إلى أسرتها بمدينة الدار البيضاء.