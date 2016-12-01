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عاجل:هذا هو سبب إجراء ابتسام تسكت عملية جراحية عاجلة

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 14:50 عاجل:هذا هو سبب إجراء ابتسام تسكت عملية جراحية عاجلة | ثقافة و فنون
عاجل:هذا هو سبب إجراء ابتسام تسكت عملية جراحية عاجلة
علمت ''شوف تيفي'' أن سبب دخول ابتسام تسكت و إجرائها لعملية جراحية مستعجلة راجع إلى مشاكل صحية على مستوى الأمعاء.

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' أن سبب دخول ابتسام تسكت و إجرائها لعملية جراحية مستعجلة راجع إلى مشاكل صحية على مستوى الأمعاء.

و تجري حسب مصادرنا ابتسام عملية جراحية لاستئصال الزايدة بعدما تسببت لها في مشاكل صحية كبيرة خلال الآونة الأخيرة.

و كان مدير أعمال الفنانة المغربية،رحال الوزاني، قد نشر صورة لابتسام مع تدوينة عبر صفحته بالانستغرام،اليوم الخميس أعلن من خلالها أنها ابتسام تجري عملية جراحية دون أن يشير إلى التفاصيل.

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عاجل:هذا هو سبب إجراء ابتسام تسكت عملية جراحية عاجلة

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