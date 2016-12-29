عاجل :أولى الصور من تشييع جنازة جدة بدر هاري بسلا ﻿

علمت ''شوف تيفي،أن منزل جدة البطل المغربي بدر هاري التي وافتها المنية اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، يعرف توافد العائلة و الجيران لتقديم واجب العزاء في هذه اللحظات

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي،أن منزل جدة البطل المغربي بدر هاري التي وافتها المنية اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، يعرف توافد العائلة و الجيران لتقديم واجب العزاء في هذه اللحظات

و علمت ''شوف تيفي''،أن جثمان الفقيدة سيوارى الثرى بمقبرة سلا بعد صلاة العصر، في انتظار وصول الحفيد المدلل بدر هاري.

و قد توفيت الراحلة و هي أم والدة البطل المغربي بمنزل ابنتها بالقنيطرة بعد صراع طويل مع المرض.