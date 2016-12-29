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عاجل :أولى الصور من تشييع جنازة جدة بدر هاري بسلا

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 14:33 عاجل :أولى الصور من تشييع جنازة جدة بدر هاري بسلا | مجتمع
عاجل :أولى الصور من تشييع جنازة جدة بدر هاري بسلا
علمت ''شوف تيفي،أن منزل جدة البطل المغربي بدر هاري التي وافتها المنية اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، يعرف توافد العائلة و الجيران لتقديم واجب العزاء في هذه اللحظات

شوف تيفي:
علمت ''شوف تيفي،أن منزل جدة البطل المغربي بدر هاري التي وافتها المنية اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، يعرف توافد العائلة و الجيران لتقديم واجب العزاء في هذه اللحظات

و علمت ''شوف تيفي''،أن جثمان الفقيدة سيوارى الثرى بمقبرة سلا بعد صلاة العصر، في انتظار وصول الحفيد المدلل بدر هاري.

و قد توفيت الراحلة و هي أم والدة البطل المغربي بمنزل ابنتها بالقنيطرة بعد صراع طويل مع المرض.

أولى الصور من تشييع جنازة جدة بدر هاري بسلاأولى الصور من تشييع جنازة جدة بدر هاري بسلاأولى الصور من تشييع جنازة جدة بدر هاري بسلا

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عاجل :أولى الصور من تشييع جنازة جدة بدر هاري بسلا

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