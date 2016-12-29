عاجل و بالصورة:ابتسام تسكت تجري عملية جراحية عاجلة ﻿

تجري في هذه الأثناء،الفنانة ابتسام تسكت عملية جراحية عاجلة بإحدى المصحات بمدينة سلا.

شوف تيفي

تجري في هذه الأثناء،الفنانة ابتسام تسكت عملية جراحية عاجلة بإحدى المصحات بمدينة سلا.

و نشر مدير أعمال الفنانة المغربية،رحال الوزاني، صورة لابتسام مع تدوينة عبر صفحته بالانستغرام،اليوم الخميس أعلن من خلالها أن ابتسام تجري عملية جراحية دون أن يشير إلى التفاصيل.