عاجل و بالصورة:ابتسام تسكت تجري عملية جراحية عاجلة ﻿

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تجري في هذه الأثناء،الفنانة ابتسام تسكت عملية جراحية عاجلة بإحدى المصحات بمدينة سلا.
و نشر مدير أعمال الفنانة المغربية،رحال الوزاني، صورة لابتسام مع تدوينة عبر صفحته بالانستغرام،اليوم الخميس أعلن من خلالها أن ابتسام تجري عملية جراحية دون أن يشير إلى التفاصيل.
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