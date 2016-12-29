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فايسبوكيون يهاجمون طاليس بسبب ''سكيتش'' يعتبرونه جارحا في حق المغربيات في الإمارات

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 13:47 فايسبوكيون يهاجمون طاليس بسبب سكيتش يعتبرونه جارحا في حق المغربيات في الإمارات | ثقافة و فنون
فايسبوكيون يهاجمون طاليس بسبب ''سكيتش'' يعتبرونه جارحا في حق المغربيات في الإمارات
أحيانا يزيغ بعض المحسوبين عن ''الصف الكوميدي'' عن الخط، فيسقطون في مطب عميق، لخلل في الحساب، أو إسراف في العتاب، أو المساس بـ''الشرف'' على ظهر ''التقشاب''.. ويبدو أن ''السكيتش'' الذي نشره طاليس على صفحته

شوف تيفي

أحيانا يزيغ بعض المحسوبين عن ''الصف الكوميدي'' عن الخط، فيسقطون في مطب عميق، لخلل في الحساب، أو إسراف في العتاب، أو المساس بـ''الشرف'' على ظهر ''التقشاب''.. ويبدو أن ''السكيتش'' الذي نشره طاليس على صفحته بالفايسبوك، حسب نشطاء الفضاء الأزرق قد زاغ عن الخط في معالجته لموضوع المغربيات المهاجرات للإمارات العربية المتحدة.
في أدبيات الكوميديا، يكون التلميح جارحا أحيانا أكثر من التصريح، خاصة إذا كان هناك إصرار من الكوميدي على توظيف الصمت من أجل إبراز الجانب المسكوت عنه.. أو توظيف هذا المسكوت عنه، وإن كان عبارة عن حالات معزولة، من أجل إبرازه كظاهرة عامة.. وهنا يقع الكوميدي في الخطأ، لعدم تقدير العواقب والتداعيات.. لذلك، استحضر بعض النشطاء ممن شاهدوا ''سكيتش'' طاليس حول المغربيات بالإمارات، كل هذه الجوانب، قبل أن يمطروه بتعليقات صادمة، وأخرى حبلى بالنقد حول الموضوع وطريقة تشخيصه. وهكذا توحدت عدة تعليقات حول رفضهم المساس بشرف المغربيات في هذا البلد الخليجي، رافضين أن يتم وضع كل البيض في سلة واحدة.. قبل أن ينبه أحدهم طاليس، إلى أن غالبية المغربيات في الإمارات، اقتحمن عن كفاءة عدة مجالات، في الدين والإعلام والرياضة وغيرها من القطاعات الحيوية، لكن أن يتم التجريح في حقهن عن طريق ''الضحك''، يضيف الفايسبوكي، فهذا مجانب للصواب.. ينم عن جهل الكوميدي بحقيقة ''بنات المغرب'' في الخليج، التي يحاول إعلام مخدوم تشويه سمعتهن لغايات في نفس يعقوب.


فايسبوكيون يهاجمون طاليس بسبب ''سكيتش'' يعتبرونه جارحا في حق المغربيات في الإماراتفايسبوكيون يهاجمون طاليس بسبب ''سكيتش'' يعتبرونه جارحا في حق المغربيات في الإماراتفايسبوكيون يهاجمون طاليس بسبب ''سكيتش'' يعتبرونه جارحا في حق المغربيات في الإمارات

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