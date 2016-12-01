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حزب الإستقلال يعقد دورة إستثنائية لمجلسه الوطني لمناقشة الأوضاع الراهنة

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 13:39 حزب الإستقلال يعقد دورة إستثنائية لمجلسه الوطني لمناقشة الأوضاع الراهنة | بوليتيك
حزب الإستقلال يعقد دورة إستثنائية لمجلسه الوطني لمناقشة الأوضاع الراهنة
كشف بلاغ للأمانة العامة لحزب الاستقلال أن المجلس الوطني للحزب سيعقد دورة استثنائية يوم السبت 31 دجنبر 2016 بالمركز العام حزب الإستقلال بمدينة الرباط.

شوف تيفي

 كشف بلاغ للأمانة العامة لحزب الاستقلال أن المجلس الوطني للحزب سيعقد دورة استثنائية يوم السبت 31 دجنبر 2016 بالمركز العام حزب الإستقلال بمدينة الرباط.

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وأوضح البلاغ أن هذه الدورة الاستثنائية، التي ستنعقد بالمركز العام بباب الحد بالرباط، ستخصص لمناقشة التطورات السياسية الراهنة.


وأفاد الموقع الإلكتروني للحزب، أن البلاغ هو بمثابة دعوات لجميع عضوات وأعضاء المجلس الوطني من أجل الحضور والمشاركة في أشغال هذه الدورة.

 

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