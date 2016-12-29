حصريا وبالصور..هذا هو الحديث الذي دار بين الملك محمد السادس وعمال مطعم بمراكش ﻿

حصلت ''شوف تيفي''على صور حصرية، جمعت بين الملك محمد السادس وطاقم مطعم ''La table de marche'' الواقع على مستوى الحي الشتوي بمنطقة جليز بمراكش.

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي''على صور حصرية، جمعت بين الملك محمد السادس وطاقم مطعم ''La table de marche'' الواقع على مستوى الحي الشتوي بمنطقة جليز بمراكش.

وعبر مدير المطعم لـ ''شوف تيفي'' عن سعادته الكبيرة وسعادة طاقمه بحلول الملك بالمطعم ليلة أول أمس الثلاثاء، والذي التقى فيه بمجموعة من أبناء شعبه.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس،ظهر بالمطعم المذكور، بدون بروتوكول وبملابس شبابية رائعة أثارت إعجاب جميع المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي.

انتظروا تفاصيل أخرى بخصوص زيارة الملك لمطعم''لا طابل دو مارشي'' على قناتكم ''شوف تيفي''.