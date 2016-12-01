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رغم التساقطات المطرية...المغرب يسعى لشراء نصف مليون طن من القمح الأوروبي والأمريكي

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 13:26 رغم التساقطات المطرية...المغرب يسعى لشراء نصف مليون طن من القمح الأوروبي والأمريكي | اقتصاد
رغم التساقطات المطرية...المغرب يسعى لشراء نصف مليون طن من القمح الأوروبي والأمريكي
أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني المعني بشراء الغلال في المغرب اليوم الخميس عن مناقصتين لشراء 363 ألفا و636 طنا من القمح اللين من الاتحاد الأوروبي وكمية مماثلة من القمح الأمريكي اللين بموجب

شوف تيفي

أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني المعني بشراء الغلال في المغرب اليوم الخميس عن مناقصتين لشراء 363 ألفا و636 طنا من القمح اللين من الاتحاد الأوروبي وكمية مماثلة من القمح الأمريكي اللين بموجب حصص استيراد بتعريفة تفضيلية.
وقال المكتب في بيان له توصلت به وكالة ''رويترز'' إنه يسعى أيضا لشراء 327 ألفا و273 طنا من القمح الصلب الأمريكي بموجب الاتفاق ذاته، حيث أن الموعد النهائي لتقديم عروض توريد القمح الأمريكي هو 17 يناير على أن تصل شحنات القمح اللين إلى الموانئ المغربية في موعد أقصاه الثلاثين من أبريل نيسان وتصل شحنات القمح الصلد في موعد أقصاه 31 دجنبر.
وفي المناقصة الخاصة بالاتحاد الأوروبي طلب المكتب تقديم العروض في موعد أقصاه 18 يناير، على أن تصل الشحنات في موعد أقصاه الثلاثين من أبريل، إذ يرتبط المغرب باتفاقيات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستيراد أنواع معينة من الحبوب بتعريفات تفضيلية وتتحدد الكميات على أساس حجم المحصول المحلي.


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