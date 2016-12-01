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عاجل.. شوفو شنو لقاو في البحر ديال الحسيمة ..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 13:20 عاجل.. شوفو شنو لقاو في البحر ديال الحسيمة ..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل.. شوفو شنو لقاو في البحر ديال الحسيمة ..وهذه هي التفاصيل
لفظت مياه البحر بشاطئ ''الطايث'' التابع ترابيا لجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة،اليوم الخميس جثة يبدو أنها تعود لرجل أربعيني .

''شوف تيفي''

لفظت مياه البحر بشاطئ ''الطايث'' التابع ترابيا لجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة،اليوم الخميس جثة يبدو أنها تعود لرجل أربعيني .
وحسب مصادر حسيمية فإن المواطنين الذين عثروا على الجثة، أبلغوا مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان مرفوقة بسيارة للإسعاف تابعة للوقاية المدينة والتي قامت بإيداعها بمستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن التفاصيل الأولى حول الجثة،تفيد بأنها تعود لشخص في عقدها الرابع يقطن بمنطقة تماسينت بالحسيمة.

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المغرب شوف تيفي الحسيمية التشريح الطبي جثة سيارة الإسعاف مصالح الدرك الملكي

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