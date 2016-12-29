 مؤثرو بالصور : نساء ورجال يبيتون ليلة كاملة في العراء للحصول على الخبز بسوس ﻿
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مؤثرو بالصور : نساء ورجال يبيتون ليلة كاملة في العراء للحصول على الخبز بسوس

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 12:59 مؤثرو بالصور : نساء ورجال يبيتون ليلة كاملة في العراء للحصول على الخبز بسوس | مجتمع
مؤثرو بالصور : نساء ورجال يبيتون ليلة كاملة في العراء للحصول على الخبز بسوس
نشر نشطاء فايسبوكيون صورا لمواطنين وهم يبيتون في العراء ليلة كاملة بالشارع العام بمنطقة بيوكرى للحصول على الدقيق المدعم لإعداد الخبز لأطفالهم مع حلول فصل الشتاء.

شوف تيفي

نشر نشطاء فايسبوكيون صورا لمواطنين وهم يبيتون في العراء ليلة كاملة بالشارع العام بمنطقة بيوكرى للحصول على الدقيق المدعم لإعداد الخبز لأطفالهم مع حلول فصل الشتاء.

وأفادت تعليقات الفايسبوكيين المستنكرة للصور التي إنتشرت لنساء ورجال يشدون الرحيل من مناطق مجاورة لبلدية بيوكرى، للمبيت ليلة كاملة بالشارع العام، بهدف الحصول على كيس من الدقيق المدعم بمقابل مادي منخفض مقارنة مع المتوفر في السوق والمحلات التجارية، حيث أن تأخرهم بدقائق عن ساعات الصبح الباكرة يعني الإقصاء من كيس الدقيق الذي يزن في أحسن الأحوال 50 كلغ.

وإستنكر أصحاب الصور وفعاليات جمعوية من المنطقة، الوضعية التي آلت إليها الأوضاع بمنطقة بيوكرى خاصة وأكادير الكبير بشكل عام، حيث أضحت الشوارع العمومية بمنطقة اشتوكة أيت باها تعرف إعتصامات متتالية للعمال المطرودين من عملهم، وسط غياب تام لدور اللجان الإقليمية للصلح والتي يشرف عليها مسؤولوا العمالات والأقاليم.

وخلفت الصور، سخطا عارما لدى الفايسبوكيين وفعاليات المجتمع المدني، التي طالبت المسؤولين بالتدخل العاجل وبعث لجان تحقيق في الدقيق المدعم بجهة سوس ماسة، حيث يعرف إختلالات وصفوها ''بالخطيرة'' بعد شيوع أخبار بإستعمال الدقيق المدعم من طرف الأفرنة ذات الطابع التجاري، جراء صمت رؤساء المجالس المنتخبة والبرلمانيين الذين يدافعون فقط عن كتلتهم الناخبة، في حين يتم حرمان عائلات في أشد الحاجة للمساعدة التي توفرها الدولة.

نساء ورجال يبيتون ليلة كاملة في العراء للحصول على الخبز بسوس

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بيوكرى أكادير الجهة سوس ماسة المبيت الليل شوف تيفي

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