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عادل الدويري : حزب الإستقلال يعود دائما خطوة إلى الوراء لإتخاذ مواقف حكيمة

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 12:49 عادل الدويري : حزب الإستقلال يعود دائما خطوة إلى الوراء لإتخاذ مواقف حكيمة | بوليتيك
عادل الدويري : حزب الإستقلال يعود دائما خطوة إلى الوراء لإتخاذ مواقف حكيمة
كشف عادل الدويري القيادي في حزب الإستقلال والوزير السابق، من خلال مقال رأي منشور على الموقع الإلكتروني لجريدة ''ليكونميست''، أن ''وزارة الشؤون الخارجية والتعاون هي مؤسسة كبيرة لبلدنا عبر تنفيذ

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كشف عادل الدويري القيادي في حزب الإستقلال والوزير السابق، من خلال مقال رأي منشور على الموقع الإلكتروني لجريدة ''ليكونميست''، أن ''وزارة الشؤون الخارجية والتعاون هي مؤسسة كبيرة لبلدنا عبر تنفيذ السياسة الخارجية الناجحة للمملكة المغربية، تحت القيادة والتوجيهات السيادية لدينا''.

وأورد الدويري في مقاله بكون حزب الاستقلال هو ''حزب مستقل في تاريخ المغرب، وأنه إذا أراد التطور فهو دائما يعود خطوة الى الوراء لإتخاذ مواقف حكيمة، حيث أن حزب الاستقلال يتميز بالوطنية والإلتزام الثابت تجاه النظام الملكي، ويضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل شيئ.
وتابع الدويري في مقاله، أن شيوخ حزب الإستقلال حدثونا دائما ''كيف تسللوا الى صندوق سيارة للوصول الى القصر الملكي والحصول بشكل منتظم لتعليمات جلالة المغفور له الملك محمد الخامس''، حيث أن حزب الإستقلال على قناعة بأن النظام الملكي هو صمام الأمان للمغرب(...).

وقال الدويري بأن ''الإستقلاليين، فخورون جدا للسياسة الخارجية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس منذ وصوله إلى العرش وقد غيرت هذه السياسة حقا مكان المغرب في العالم وخاصة في إفريقيا، للعودة إلى الاتحاد الأفريقي بالحكمة والتبصر.
أن يكون أي وازع من التوتر في علاقتنا، وهنا أريد أن أوضح أن حزب الاستقلال لديه علاقات ممتازة مع الحزب الحاكم حاليا في موريتانيا، وكذلك جميع المؤسسات في هذا البلد، إذا كان هناك سوء فهم، يجب أن يكون مفهوما أن نعتذر.

وإختتم الدويري مقاله، بالتعبير على أن ما ورد فيه ''موقف شخصي و هو موقف منطقي وعقلاني، ولكن أنا مقتنع بأن ذلك هو موقف الأغلبية الساحقة من أعضاء حزب الاستقلال، حيث سيكون التعويض تماما عن واقع عالم اليوم وعدم فهم التحديات التي تواجه بلادنا على التفكير بطريقة أخرى''.

 

 

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