عاجل:تشييع جثمان جدة بدر هاري بهذه المقبرة اليوم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' اليوم الخميس، أن جثمان جدة البطل العالمي بدر هاري سيوارى الثرى خلال صلاة الظهر بمقبرة سيدي الطيبي بسلا.

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' اليوم الخميس، أن جثمان جدة البطل العالمي بدر هاري سيوارى الثرى خلال صلاة الظهر بمقبرة سيدي الطيبي بسلا.

و قد توفيت الراحلة و هي أم والدة البطل المغربي بمنزل ابنتها بالقنيطرة بعد صراع طويل مع المرض.

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