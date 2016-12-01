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عاجل:تشييع جثمان جدة بدر هاري بهذه المقبرة اليوم

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 12:27 عاجل:تشييع جثمان جدة بدر هاري بهذه المقبرة اليوم | مجتمع
عاجل:تشييع جثمان جدة بدر هاري بهذه المقبرة اليوم
علمت ''شوف تيفي'' اليوم الخميس، أن جثمان جدة البطل العالمي بدر هاري سيوارى الثرى خلال صلاة الظهر بمقبرة سيدي الطيبي بسلا.

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' اليوم الخميس، أن جثمان جدة البطل العالمي بدر هاري سيوارى الثرى خلال صلاة الظهر بمقبرة سيدي الطيبي بسلا.

و قد توفيت الراحلة و هي أم والدة البطل المغربي بمنزل ابنتها بالقنيطرة بعد صراع طويل مع المرض.

سنوافيكم بتفاصيل أخرى فورتوصلنا بها

 

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