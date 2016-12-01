عاجل:تشييع جثمان جدة بدر هاري بهذه المقبرة اليوم ﻿

شوف تيفي:
علمت ''شوف تيفي'' اليوم الخميس، أن جثمان جدة البطل العالمي بدر هاري سيوارى الثرى خلال صلاة الظهر بمقبرة سيدي الطيبي بسلا.
و قد توفيت الراحلة و هي أم والدة البطل المغربي بمنزل ابنتها بالقنيطرة بعد صراع طويل مع المرض.
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