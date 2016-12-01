عاجل.. نايضة بين أصحاب محلات تجارية وباعة متجولين أمام كوميسارية بالرباط ﻿

ينظم العشرات من أصحاب المحلات التجارية بالمدينة العتيقة للرباط في هذه اللحظات من يومه الخميس، وقفة احتجاجية، أمام مفوضية الشرطة.

''شوف تيفي''

ينظم العشرات من أصحاب المحلات التجارية بالمدينة العتيقة للرباط في هذه اللحظات من يومه الخميس، وقفة احتجاجية، أمام مفوضية الشرطة.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' من عين المكان، فإن المشاركين في هذه الوقفة وهم تجار وسكان مقاطعة حسان المدينة، تجمعوا أمام المفوضية، من أجل المطالبة بمنع الباعة المتجولين من بيع سلعهم بسوق المدينة العتيقة، لأنهم وعلى حد تعبيرهم تسببوا لهم في خسائر مادية مهمة نتيجة بيعهم للسلع بأثمان رخيصة، وتشويه المنظر العام للسوق.

وأضاف الموفد بأن المحتجين رفعوا مجموعة من الشعارات خلال هذه الوقفة ومن بينها '' المدينة العتيقة عاصمة تبكي''، و''الموروث العمراني أمانة في أعناقنا''، وأيضا ''المدينة العتيقة مأوى المتشردين''.

وأوضح ذات الموفد بأن المكان الذي يعرف تواجدا كبيرا لرجال الشرطة،عرف كذلك توافد بعض الباعة المتجولين الذين رفضوا تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية التي حاول من خلالها التجار دفع السلطات لحرمانهم من لقمة العيش.