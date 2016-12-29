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بالصورة.. عمر لطفي يرزق بمولوده الأول

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 12:00 بالصورة.. عمر لطفي يرزق بمولوده الأول | ثقافة و فنون
بالصورة.. عمر لطفي يرزق بمولوده الأول
تأكد اليوم الخميس رسميا الخبر الذي نشرته يوم أمس قناة ''شوف تيفي'' حيث ازدان فراش الممثل المغربي عمر لطفي اليوم الخميس، بمولود وضعته زوجته الممثلة فرح الفاسي، بأحد المصحات الخاصة بمدينة الدار

''شوف تيفي''

تأكد اليوم الخميس رسميا الخبر الذي نشرته يوم أمس قناة ''شوف تيفي'' حيث ازدان فراش الممثل المغربي عمر لطفي اليوم الخميس، بمولود وضعته زوجته الممثلة فرح الفاسي، بأحد المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

وكتب لطفي إلى جانب صورة نشرها على حسابه بالانستغرام ''صباح النور وصباح الخير أحسن صباح في الوجود''.

وتفاعل عشاق الفنان بشكل كبير مع هذا الخبر، حيث قدم له الجميع التهاني والتبريك وبدورها ''شوف تيفي'' تبارك للفنانين وتتمنى للمولود دوام الصحة و العافية

عمر لطفي يرزق بمولوده الأولعمر لطفي يرزق بمولوده الأول

 

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عمر لطفي يرزق بمولوده الأول

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