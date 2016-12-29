أخيرا مراد يلدريم يخرج عن صمته ويرد على الإعلام التركي الذي سخر من حفل زفافه من المغربية إيمان الباني ﻿

بعد أن انتقد الإعلام التركي الزفاف الأسطوري الذي أقامه الممثل مراد يلدريم وملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني بإحدى الفنادق الفاخرة بإسطنبول التركية الأسبوع

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بعد أن انتقد الإعلام التركي الزفاف الأسطوري الذي أقامه الممثل مراد يلدريم وملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني بإحدى الفنادق الفاخرة بإسطنبول التركية الأسبوع المنصرم، والذي لاقى سخرية واستهزاء الصحافة بكون أن النجم التركي احتفل بعقد قرانه على الطريقة المغربية ولم يكثرت للثقافة التركية قط، نشر مراد عبر صفحته الرسمية على الإنستغرام صورة تجمعه بزوجته المغربية فوق العمارية مرتديا الزي التقليدي مرفوقة بتدوينة عبر فيها عن سخطه وغضبه مما قاله الإعلام التركي حيث صرح « هل هذا هو احترامكم للثقافات الأخرى يا عديمي الثقافة؟ »، وأفاد « أن هذا الشيء الذي أجلس عليه يسمى طيفور، وليس طَشْتاً يا قليلي الاحترام، ألم تُطرد هذه العقلية من هذه الدولة؟''.

وفي رده على البرنامج التركي الذي من خلاله سخر مقدموه من طريقة الإحتفال حيث وصفوها بطريقة الهنود الحمر، قال يلدرم ''الهنود الحمر لا يعيشون في إفريقيا، يعيشون في أميركا يا جهلة، وما قالته الفرقة المغربية كان ابتهالات وأدعية لا تعرفونها أيها المتأسلمون''.