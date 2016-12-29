 أخيرا مراد يلدريم يخرج عن صمته ويرد على الإعلام التركي الذي سخر من حفل زفافه من المغربية إيمان الباني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤثرو بالصور : نساء ورجال يبيتون ليلة كاملة في العراء للحصول على الخبز بسوس | مجتمع

مؤثرو بالصور : نساء ورجال يبيتون ليلة كاملة في العراء للحصول على الخبز بسوس

عادل الدويري : حزب الإستقلال يعود دائما خطوة إلى الوراء لإتخاذ مواقف حكيمة | بوليتيك

عادل الدويري : حزب الإستقلال يعود دائما خطوة إلى الوراء لإتخاذ مواقف حكيمة

عاجل:تشييع جثمان جدة بدر هاري بهذه المقبرة اليوم | مجتمع

عاجل:تشييع جثمان جدة بدر هاري بهذه المقبرة اليوم

عاجل.. نايضة بين أصحاب محلات تجارية وباعة متجولين أمام كوميسارية بالرباط | مجتمع

عاجل.. نايضة بين أصحاب محلات تجارية وباعة متجولين أمام كوميسارية بالرباط

بالصورة.. عمر لطفي يرزق بمولوده الأول | ثقافة و فنون

بالصورة.. عمر لطفي يرزق بمولوده الأول

أخيرا مراد يلدريم يخرج عن صمته ويرد على الإعلام التركي الذي سخر من حفل زفافه من المغربية إيمان الباني | ثقافة و فنون

أخيرا مراد يلدريم يخرج عن صمته ويرد على الإعلام التركي الذي سخر من حفل زفافه من المغربية إيمان

مثير وبالصور..صور زوجين يوم عرسهما بهما سحر وشعوذة تشعل الفايسبوك وتثير غضب رواد مواقع التواصل | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..صور زوجين يوم عرسهما بهما سحر وشعوذة تشعل الفايسبوك وتثير غضب رواد مواقع التواصل

فضيحة..اعتقال فنانة تم ضبطها رفقة شخص داخل منزل..وهذه هي التفاصيل الصادمة | دولي

فضيحة..اعتقال فنانة تم ضبطها رفقة شخص داخل منزل..وهذه هي التفاصيل الصادمة

الشوهة وبالصور..مراحيض بمؤسسة تعليمية بآسفي تثير غضب المغاربة | حوادث و حقوق

الشوهة وبالصور..مراحيض بمؤسسة تعليمية بآسفي تثير غضب المغاربة

2017 سنة الأمل !!!

أخيرا مراد يلدريم يخرج عن صمته ويرد على الإعلام التركي الذي سخر من حفل زفافه من المغربية إيمان الباني

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 11:55 أخيرا مراد يلدريم يخرج عن صمته ويرد على الإعلام التركي الذي سخر من حفل زفافه من المغربية إيمان الباني | ثقافة و فنون
أخيرا مراد يلدريم يخرج عن صمته ويرد على الإعلام التركي الذي سخر من حفل زفافه من المغربية إيمان الباني
بعد أن انتقد الإعلام التركي الزفاف الأسطوري الذي أقامه الممثل مراد يلدريم وملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني بإحدى الفنادق الفاخرة بإسطنبول التركية الأسبوع

شوف تيفي:

بعد أن انتقد الإعلام التركي الزفاف الأسطوري الذي أقامه الممثل مراد يلدريم وملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني بإحدى الفنادق الفاخرة بإسطنبول التركية الأسبوع المنصرم، والذي لاقى سخرية واستهزاء الصحافة بكون أن النجم التركي احتفل بعقد قرانه على الطريقة المغربية ولم يكثرت للثقافة التركية قط، نشر مراد عبر صفحته الرسمية على الإنستغرام صورة تجمعه بزوجته المغربية فوق العمارية مرتديا الزي التقليدي مرفوقة بتدوينة عبر فيها عن سخطه وغضبه مما قاله الإعلام التركي حيث صرح « هل هذا هو احترامكم للثقافات الأخرى يا عديمي الثقافة؟ »، وأفاد « أن هذا الشيء الذي أجلس عليه يسمى طيفور، وليس طَشْتاً يا قليلي الاحترام، ألم تُطرد هذه العقلية من هذه الدولة؟''.

 وفي رده على البرنامج التركي الذي من خلاله سخر مقدموه من طريقة الإحتفال حيث وصفوها بطريقة الهنود الحمر، قال يلدرم ''الهنود الحمر لا يعيشون في إفريقيا، يعيشون في أميركا يا جهلة، وما قالته الفرقة المغربية كان ابتهالات وأدعية لا تعرفونها أيها المتأسلمون''.

 

أخيرا مراد يلدريم يخرج عن صمته ويرد على الإعلام التركي الذي سخر من حفل زفافه من المغربية إيمان الباني

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ثقافة وفنون مراد يلدريم إيمان الباني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة.. عمر لطفي يرزق بمولوده الأول | ثقافة و فنون

بالصورة.. عمر لطفي يرزق بمولوده الأول

صورة نادرة لـلمعلم سعد لمجرد تشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون

صورة نادرة لـ''لمعلم'' سعد لمجرد تشعل الفايسبوك

هستيريا الممثل عمر لطفي تعيد طرح السؤال عن المعنى العميق للفنان الحقيقي بالمغرب ؟ | ثقافة و فنون

هستيريا الممثل عمر لطفي تعيد طرح السؤال عن المعنى العميق للفنان الحقيقي بالمغرب ؟

عاجل: الممثل المغربي عمر لطفي يعيش الحزن تزامنا مع دخول زوجته قاعة الولادة و هذا ما وقع له | ثقافة و فنون

عاجل: الممثل المغربي عمر لطفي يعيش الحزن تزامنا مع دخول زوجته قاعة الولادة و هذا ما وقع له

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تعرف على ثمن السروال الجينز للملك محمد السادس الذي أثار إعجاب المغاربة | زووم
منذ 27 دقيقة

تعرف على ثمن السروال الجينز للملك محمد السادس الذي أثار إعجاب المغاربة

أغرب 10 أشياء , لن تصدق أنها تحدث فى اليابان .. !! | زووم

أغرب 10 أشياء , لن تصدق أنها تحدث فى اليابان .. !!

مشهد مؤثر لـوفاء ناقة رأت صاحبها قعيدا للمرة الأولى | زووم

مشهد مؤثر لـ''وفاء ناقة'' رأت صاحبها قعيدا للمرة الأولى

فيديو خطير.. الماء كيتخوا فوق السلوكة ديال الضو حدا العساس | زووم

فيديو خطير.. الماء كيتخوا فوق السلوكة ديال الضو حدا العساس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤثرو بالصور : نساء ورجال يبيتون ليلة كاملة في العراء للحصول على الخبز بسوس | مجتمع
منذ 15 دقيقة

مؤثرو بالصور : نساء ورجال يبيتون ليلة كاملة في العراء للحصول على الخبز بسوس

عادل الدويري : حزب الإستقلال يعود دائما خطوة إلى الوراء لإتخاذ مواقف حكيمة | بوليتيك

عادل الدويري : حزب الإستقلال يعود دائما خطوة إلى الوراء لإتخاذ مواقف حكيمة

عاجل:تشييع جثمان جدة بدر هاري بهذه المقبرة اليوم | مجتمع

عاجل:تشييع جثمان جدة بدر هاري بهذه المقبرة اليوم

عاجل.. نايضة بين أصحاب محلات تجارية وباعة متجولين أمام كوميسارية بالرباط | مجتمع

عاجل.. نايضة بين أصحاب محلات تجارية وباعة متجولين أمام كوميسارية بالرباط

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.