 مثير وبالصور..صور زوجين يوم عرسهما بهما سحر وشعوذة تشعل الفايسبوك وتثير غضب رواد مواقع التواصل ﻿
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مثير وبالصور..صور زوجين يوم عرسهما بهما سحر وشعوذة تشعل الفايسبوك وتثير غضب رواد مواقع التواصل | حوادث و حقوق

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مثير وبالصور..صور زوجين يوم عرسهما بهما سحر وشعوذة تشعل الفايسبوك وتثير غضب رواد مواقع التواصل

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 10:46 مثير وبالصور..صور زوجين يوم عرسهما بهما سحر وشعوذة تشعل الفايسبوك وتثير غضب رواد مواقع التواصل | حوادث و حقوق
مثير وبالصور..صور زوجين يوم عرسهما بهما سحر وشعوذة تشعل الفايسبوك وتثير غضب رواد مواقع التواصل
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بالفايسبوك، صورا صادمة، لزوجين تم استخدامهما في أعمال سحر وشعوذة.

 ''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بالفايسبوك، صورا صادمة، لزوجين تم استخدامهما في أعمال سحر وشعوذة.

وتظهر هذه الصور،كتابة مجموعة من الطلاسم السحرية الغير مفهومة على صور زوجين، بالإضافة إلى وضع أقفال وعظام تجهل طبيعتها إن كانت بشرية أو حيوانية تم استخدامها من أجل نسف الحياة الزوجية بين الشاب والفتاة الظاهرين بالصور.

وتفاعل عدد من النشطاء المغاربة بشكل كبير مع الصور ،حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد من انتشار هذه الممارسات التي تؤكد الجهل الذي يغرق فيه البعض، موضحين بأن ظاهرة السحر والشعوذة استفحلت في المجتمع المغربي بشكل كبير في الآونة الأخيرة وهو ما يطرح مجموعة من التساؤلات عن السبب أو الأسباب الكامنة وراء ذلك.

صور زوجين يوم عرسهما بهما سحر وشعوذة تشعل الفايسبوك وتثير غضب رواد مواقع التواصلصور زوجين يوم عرسهما بهما سحر وشعوذة تشعل الفايسبوك وتثير غضب رواد مواقع التواصلصور زوجين يوم عرسهما بهما سحر وشعوذة تشعل الفايسبوك وتثير غضب رواد مواقع التواصلصور زوجين يوم عرسهما بهما سحر وشعوذة تشعل الفايسبوك وتثير غضب رواد مواقع التواصلصور زوجين يوم عرسهما بهما سحر وشعوذة تشعل الفايسبوك وتثير غضب رواد مواقع التواصلصور زوجين يوم عرسهما بهما سحر وشعوذة تشعل الفايسبوك وتثير غضب رواد مواقع التواصلصور زوجين يوم عرسهما بهما سحر وشعوذة تشعل الفايسبوك وتثير غضب رواد مواقع التواصلصور زوجين يوم عرسهما بهما سحر وشعوذة تشعل الفايسبوك وتثير غضب رواد مواقع التواصل

 

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المغرب شوف تيفي الطلاسم السحرية الزوجين المغاربة الجهل

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