فضيحة..اعتقال فنانة تم ضبطها رفقة شخص داخل منزل..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

كشفت صحيفة '' أنواذيبو أليوم '' المورتانية، بأن الشرطة بولاية نواكشوط الجنوبية، أقدمت، أخيرا، على توقيف الفنانة الموريتانية ''النانة بنت الشيخ أحمد'' على خلفية اتهام الأخيرة من طرف سيدة أربعينية

''شوف تيفي''

كشفت صحيفة '' أنواذيبو أليوم '' المورتانية، بأن الشرطة بولاية نواكشوط الجنوبية، أقدمت، أخيرا، على توقيف الفنانة الموريتانية ''النانة بنت الشيخ أحمد'' على خلفية اتهام الأخيرة من طرف سيدة أربعينية بالخيانة وربط علاقة غير سوية مع زوجها الذي كان يتواجد في بيت الفنانة أثناء عملية القبض عليها من طرف العناصر الأمنية.

وأضافت الصحيفة بأنه تمت إحالة القضية على العدالة أمس الأربعاء، بالرغم من وساطة بعض المقربين لحل المشكلة، وفك قيد الفنانة التي تتواجد في مخفر الشرطة.