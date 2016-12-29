 الشوهة وبالصور..مراحيض بمؤسسة تعليمية بآسفي تثير غضب المغاربة ﻿
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الشوهة وبالصور..مراحيض بمؤسسة تعليمية بآسفي تثير غضب المغاربة | حوادث و حقوق

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الشوهة وبالصور..مراحيض بمؤسسة تعليمية بآسفي تثير غضب المغاربة

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 03:09 الشوهة وبالصور..مراحيض بمؤسسة تعليمية بآسفي تثير غضب المغاربة | حوادث و حقوق
الشوهة وبالصور..مراحيض بمؤسسة تعليمية بآسفي تثير غضب المغاربة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورا، أظهرت وفضحت ضعف البنية التحتية بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة آسفي.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورا، أظهرت وفضحت ضعف البنية التحتية بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة آسفي.

وحسب ناشري هذه الصور فإن الأمر يتعلق بمدرسة أحمد عاشور بمدينة آسفي، والتي تعرف ضعفا كبيرا على مستوى البنية التحتية وخاصة فيما يتعلق بالمراحيض والطاولات وأبواب القاعات.

وطالب النشطاء في تفاعلهم مع هذه الصورالمسؤولين بالقطاع الوصي عن التعليم في المغرب، بالتدخل السريع ونهج إستراتيجية لإصلاح المؤسسات التعليمية وذلك بتوفير جميع الأشياء اللازمة التي ستمكن الجيل الصاعد من الحصول على تعليم سليم في ظروف سليمة.

 

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