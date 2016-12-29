كارثة على الصحة ..''كارويلة'' لنقل لحوم مذبوحة بشكل سري بسبت جزولة نواحي آسفي ﻿

توصلت شوف تيفي بصور توثق لنقل اللحوم الموجهة للاستهلاك ببلدية سبت جزولة نواحي إقليم آسفي على متن عربة للجر''كارويلة'' في وضع كارثي لا يحترم المعايير المتعارف عليها للسلامة الصحية وفي غياب لجان

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي بصور توثق لنقل اللحوم الموجهة للاستهلاك ببلدية سبت جزولة نواحي إقليم آسفي على متن عربة للجر"كارويلة" في وضع كارثي لا يحترم المعايير المتعارف عليها للسلامة الصحية وفي غياب لجان المراقبة والسلطات المعنية ولا يراعي من شروط حمل اللحوم حتى الصفر في المائة.

الصور الصادمة التقطت حديثا في غفلة من أصحاب العربة حسب مصادر شوف تيفي، لتنقل مأساة للرأي العام حول ما يقع في المداشر من استهتار بصحة المواطنين بحثا عن الربح السريع، مع نوم كبير للمسؤولين عن هذه الأمور.

ومن المعروف جدا أن منطقة سبت جزولة، هي طريق عبور وطنية تعرف حركة نقل دؤوبة ويومية وبالتالي فيجب أن تكون فيها التغذية على أعلى مستوى من النظافة والرقابة الصارمة حرصا على سلامة المواطنين العابرين أو المستقرين على حد سواء .

الصورة أيضا حسب ذات المصادر المحلية تؤكد أن الذبيحة السرية هي الأصل في الاستهلاك ببلدية شاسعة وميزانيتها تقدر بملايين الدراهم .

فأين المسؤولون بسبت جزولة من هذا الخطر الذي يعرض سكان المدينة والمارين منها باعتبارها محطة لمئات المسافرين يوميا ومن يحاسب الصامتين على هذا الوضع المزري وهذه العشوائية القاتلة ؟؟.