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بعد تراكم ديونها...عرض لشراء مصفاة سامير بـ 31 مليار درهم

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 02:44 بعد تراكم ديونها...عرض لشراء مصفاة سامير بـ 31 مليار درهم | اقتصاد
بعد تراكم ديونها...عرض لشراء مصفاة سامير بـ 31 مليار درهم
أعلنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن وجود عرض مكتوب يهم شراء مصفاة تكرير النفط، تبلغ قيمته 31 مليار درهم.

شوف تيفي

أعلنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن وجود عرض مكتوب يهم شراء مصفاة تكرير النفط، تبلغ قيمته 31 مليار درهم.

وحسب مصادر صحفية، فقد تم فتح مباحثات بين القاضي المفوض والسانديك والمراقبين من أجل بحث العرض الذي تقدم به مكتب محاماة إيطالي، نيابة عن جهة لم يتم الكشف عن هويتها، والذي يهم مجموعة "لاسامير" وأضافت نفس المصدر أن العرض يتجاوز بشكل كبير القيمة التي توقعتها التقييمات التي قام بها السانديك.

و من شأن هذا المبلغ المهم في التخفيف من الديون المتراكمة للمصفاة، والتي تقدر بحوالي 43 مليار درهم، كما أن دخول مستثمرين جدد سيمهد لاستئناف الإنتاج بالمصفاة الوحيدة بالمغرب.

حري بالذكر أن شركة "لاسامير" المختصة في تكرير البترول الخام في المغرب، واجهت صعوبات مالية خانقة جعلتها توقف الإنتاج في 2015، قبل أن يصدر حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس قضائي مستقل لإدارتها.

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بعد تراكم ديونها...عرض لشراء مصفاة سامير بـ 31 مليار درهم

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