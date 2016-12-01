لهذا السبب عاد بن كيران وبقي بوريطة في موريتانيا ﻿

قالت مصادر مطلعة، أن الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، إنتقل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، لتعويض منصب سفير المغرب المعتمد بالجارة الجنوبية، الذي بقي شاغرا منذ وفاة السفير عبد

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قالت مصادر مطلعة، أن الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، إنتقل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، لتعويض منصب سفير المغرب المعتمد بالجارة الجنوبية، الذي بقي شاغرا منذ وفاة السفير عبد الرحمان بنعمر الأسبوع الماضي.

وأضافت ذات المصادر، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران غادر مدينة الزويرات الموريتانية مباشرة بعد الكلمة التي ألقاها أمام بعض ممثلي القنوات الإعلامية الموريتانية بعيدة إستقباله من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وكشفت ذات المصادر، أنه خلافا لما يتم تداوله لعدم وجود العلم المغربي إلى جانب الموريتاني في القاعة التي احتضنت المحادتاث بين رئيس موريتانيا ورئيس الحكومة، أوضحت ذات المصادر أن القواعد الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية تختلف عن مثيلاتها في الدول المجاورة لها، حيث أنها لا تضع علم الوفود الأجنبية قرب علمها أثناء الإستقبالات الرسمية.

وأفادت ذات المصادر، أن بقاء الوزير المنتدب في الخارجية بموريتانيا، يؤكد عودة القنوات الدبلوماسية بين البلدين، وبمستويات أعلى، حيث أن الوزير المغربي سيعوض السفير المغربي لأيام، سيتم خلالها عقد عدة إجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، سيمهد إلى تبادل زيارات رسمية بين البلدين الذي تربطهما علاقات إقتصادية وروحية مثينة.