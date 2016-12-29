صورة نادرة لـ''لمعلم'' سعد لمجرد تشعل الفايسبوك

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تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة قديمة لـ''بوب ستار المغرب'' سعد لمجرد , وهو يسبح رفقة صديقة له بأحد المسابح الخاصة.

ويبدوأن صورة النجم المغربي سعد قد التقطت له قبل عدة سنوات و هو يستمتع بوقته رفقة صديق له , و حصدت الصورة عدد من التعاليق التي تعبر عن تعاطف كبير من معجبي سعد المعتقل حاليا بأحد سجون العاصمة باريس.

يذكر أن صاحب رائعة '' أنا ماشي ساهل'' يقبع في سجن ''فلوري'' بتهمة الاعتداء الجنسي في حق شابة فرنسية .



