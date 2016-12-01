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محكمة مراكش تأجل النظر في ملف رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 01:04 محكمة مراكش تأجل النظر في ملف رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب | بوليتيك
محكمة مراكش تأجل النظر في ملف رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب
قررت محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الأربعاء تأجيل النطق بالحكم النهائي في الملف ملف رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب ،حيث عرفت المحاكمة حضور دفاع ''عزوها الشكاف'' و ''ينجا الخطاط'' بالإضافة إلى محاميين عن

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قررت محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الأربعاء تأجيل النطق بالحكم النهائي في الملف ملف رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب ،حيث عرفت المحاكمة حضور دفاع ''عزوها الشكاف'' و ''ينجا الخطاط'' بالإضافة إلى محاميين عن وزير الداخلية و اللذان قدما مذكرة جديدة تدافع عن القرار الذي إتخدته الداخلية في حق رئيس جهة الداخلة .

وحسب مصادر محلية فقد تقرر تأجيل النطق بالحكم النهائي في الملف إلى 18 من يناير المقبل بعد تبادل المذكرات و عدم اتضاح الصورة بشكل كافي.

و كانت المحكمة الإدارية بأكادير ،قد قضت أواخر شهر ماي الماضي أمس بإقالة الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، لثبوت إقامته بصفة شبه دائمة خارج التراب الوطني.

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محكمة مراكش تأجل النظر في ملف رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب

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