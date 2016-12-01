محكمة مراكش تأجل النظر في ملف رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب ﻿

قررت محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الأربعاء تأجيل النطق بالحكم النهائي في الملف ملف رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب ،حيث عرفت المحاكمة حضور دفاع ''عزوها الشكاف'' و ''ينجا الخطاط'' بالإضافة إلى محاميين عن

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قررت محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الأربعاء تأجيل النطق بالحكم النهائي في الملف ملف رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب ،حيث عرفت المحاكمة حضور دفاع ''عزوها الشكاف'' و ''ينجا الخطاط'' بالإضافة إلى محاميين عن وزير الداخلية و اللذان قدما مذكرة جديدة تدافع عن القرار الذي إتخدته الداخلية في حق رئيس جهة الداخلة .



وحسب مصادر محلية فقد تقرر تأجيل النطق بالحكم النهائي في الملف إلى 18 من يناير المقبل بعد تبادل المذكرات و عدم اتضاح الصورة بشكل كافي.



و كانت المحكمة الإدارية بأكادير ،قد قضت أواخر شهر ماي الماضي أمس بإقالة الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، لثبوت إقامته بصفة شبه دائمة خارج التراب الوطني.