فيديو دار روينة في السعودية: شباب وشابات في حالة سكر وبملابس خادشة للحياء محيحين..وها شنو وقع ليهم+فيديو ﻿

قامت الشرطة السعودية، باعتقال مجموعة من الأشخاص، ظهروا في مقطع فيديو من حفلة خاصة تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

''شوف تيفي''

قامت الشرطة السعودية، باعتقال مجموعة من الأشخاص، ظهروا في مقطع فيديو من حفلة خاصة تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.



وحسب وسائل إعلام سعودية فإن الشرطة السعودية بمدينة جدة، فتحت تحقيقا فور انتشار الفيديو الذي ظهر من خلاله مجموعة من الشباب والشابات اللائي كن يرتدين ملابس خادشة للحياء ويرقصن بطريقة مثيرة ويتناولن الكحول، وبدأت في البحث عن المشتبه بهم، وذلك لمخالفتهم تعاليم الشريعة الإسلامية.



وأضافت المصادر ذاتها بأن المشتبه به الرئيسي في هذه الفضيحة هو مواطن أردني، وقد اعترف بأنه من نظم هذه الحفلة، وقد تم إلقاء القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى خارج المملكة العربية السعودية، موضحة بأن الشرطة السعودية ألقت القبض كذلك على 3 أشخاص من الضيوف الذين اعترفوا بمشاركتهم في هذه الحفلة الماجنة.





