 ''فراشة'' الحي المحمدي يثورون ضد ''الحكرة'' ﻿
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''فراشة'' الحي المحمدي يثورون ضد ''الحكرة''

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 00:07 فراشة الحي المحمدي يثورون ضد الحكرة | مجتمع
''فراشة'' الحي المحمدي يثورون ضد ''الحكرة''
من المرتقب أن ينظم الاتحاد الديموقراطي للـ''الفراشة'' صباح غد الخميس 29 دجنبر وقفة احتجاجية أمام قيسارية الحي المحمدي تنديدا بما وصفوه بـ''الحكرة'' التي تطالهم جراء الحكرة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


من المرتقب أن ينظم الاتحاد الديموقراطي للـ''الفراشة'' صباح غد الخميس 29 دجنبر وقفة احتجاجية أمام قيسارية الحي المحمدي تنديدا بما وصفوه بـ''الحكرة'' التي تطالهم جراء الحكرة.
وأكد أحد التجار المتضررين في تصريح لـ''شوف تيفي'' أن تجار القيسارية و الباعة المتجولين أو ما يصطلح عليهم بـ''الفراشة'' سيخرجون للاحتجاج بسبب الإشغال التي سيعرفها السوق و التي يتغير من معالمه بوضع أقواس ستمنع التجار التي تطل محلاتهم التجارية على الشارع و ''الفراشة'' من عرض سلعهم كما كان في السابق .
و أكد المصدر أن القائمين على هذا السوق لم يستشيروا المهنيين و الباعة المتجولين المرابضين ببوابات السوق بشأن تلك الإصلاحات التي وصفها بالمجحفة.
و كانت قيسارية الحي المحمدي قد تعرضت أواسط الشهر الجاري لحريق مهول أتى على عدد من المحلات التجارية و خلف خسائر مادية فادحة .

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فراشة الحي المحمدي يثورون ضد الحكرة

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