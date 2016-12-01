هستيريا الممثل عمر لطفي تعيد طرح السؤال عن المعنى العميق للفنان الحقيقي بالمغرب ؟ ﻿

أحيانا يصعب فهم سلوكيات بعض الفنانين في المغرب، أو من يحسبون أنفسهم منتمين لقبيلة الفن، التي تعتبر في أدبيات المفكرين، قبيلة بحجم ''المدينة الفاضلة''.

شوف تيفي



أحيانا يصعب فهم سلوكيات بعض الفنانين في المغرب، أو من يحسبون أنفسهم منتمين لقبيلة الفن، التي تعتبر في أدبيات المفكرين، قبيلة بحجم ''المدينة الفاضلة''.

فاليوم مثلا، وبينما كان طاقم ''شوف تيفي'' يقوم بوظيفته الإعلامية، والمنحصرة أساسا في تغطية تصوير أحداث فيلم تلفزيوني مغربي جديد بعنوان ''غلطة''، من إخراج الشاب ربيع شجيد وبطولة عمر لطفي وكليلة بونعيلات وآخرين.. كان الطاقم بصدد أخذ تصريح لـ''الممثل'' عمر لطفي حول دوره في الفيلم، غير أنه طلب التريث قليلا، بداعي أنه يعيش حالة نفسية صعبة بعد وفاة أحد أعز أصدقائه، وتزامن هذا الحزن مع دخول زوجته لغرفة العمليات من أجل وضع مولودها الأول.

في تلك الأثناء، نشر موقعنا خبر الحزن الذي ألم بالممثل، قبل أن يفاجئ بدخول عمر لطفي في حالة هستيرية، دفعته إلى الصراخ في وجه الطاقم، بسبب نشره لخبر كان هو من سمح بنشره، بعد الإدلاء بكل تفاصيله، قبل أن يقوم بنشر صورة للخبر المنشور في ''شوف تيفي'' على حسابه الشخصي بالفايسبوك، والتشطيب عليه بوضع علامة على ذات الصورة.. وهنا تكمن الغرابة.

إن ما لا يعرفه عمر لطفي، وهو الذي ما يزال في بداية مشواره الفني، أن توجه طاقم ''شوف تيفي'' إليه من أجل أخذ وجهة نظره حول دوره الجديد في الفيلم، يأتي من منطلق تعريف قناتنا بالممثلين المغاربة، خاصة أولئك الذين تظل شهرتهم محدودة للغاية داخل جغرافية الوطن مقارنة مع الكبار، وأيضا، من أجل نيل حقهم في الإعلام، وتسليط الضوء عليهم حتى يظلوا في قلب الصورة، كنوع من التواصل الدائم بينهم وبين الجمهور. بيد أن عمر لطفي الذي يعتبر مجرد فنان مبتدئ مقارنة مع المخضرمين، لم يستوعب ذلك، وأثبت أنه ليس سوى ممثل، مرتبط بالكاميرا أكثر من ارتباطه بالجمهور، وأن تطوره كممثل، رهين بـ''تطور '' الأفلام المغربية، تلفزيونية كانت أو سينمائية، . لذلك، وجد لطفي في الصراخ وسيلة لتفريغ الضغط، لكن رزانة طاقم ''شوف تيفي'' ضربته في مقتل، حيث تركوه في هستيريته، وتراجعوا للخلف، وهم يشاهدون من يفترض أنه يحمل ''رسالة الفن''، يعبر بطريقة غير لائقة، عن سلوك مهني لائق.

إن الممثل، أو بالأحرى الفنان الحقيقي (أبا لطفي)، هو شخصية عمومية، للناس عموما، والجمهور (معجبين ومحبين) خصوصا حقا في متابعته ومعرفة كل الأخبار المتعلقة به، بما في ذلك المتعلقة بحياته الخاصة التي يحب أن يشاركها مع جمهوره.. وبالتالي، ليس هناك أي تعارض بين هذا العمل المتفق حوله والمتعارف عليه، مع ما نشرناه حول وفاة صديقك رحمه الله ودخول زوجتك المحترمة ،الممثلة أيضا، المستشفى من أجل الوضع، والذي نتمنى أن ''يتم بخير وعلى خير''.

من جهة أخرى، وهذا بيت القصيد.. إن السلوك السليم، والذي غالبا ما يقوم به الممثلون الحقيقيون حين تنشر حولهم بعض الأخبار التي لا تعجبهم، هو تحليلهم للخبر أولا، هل هو خبر صحيح مبني عن مصادر حقيقية، أم أنه مجرد خبر زائف، وفي كلتا الحالتين، يعبرون عن مواقف متزنة، تتماشى ووزنهم الاعتباري في المجتمع.. هكذا يتعامل الممثلون الحقيقيون في الدول التي تتوفر على تلفزيون حقيقي وسينما حقيقية وممثلين ''ديال بصح''.. أما في حالة (با لطفي)، فما نشرناه حوله هو، أولا: خبر حقيقي مائة بالمائة، وثانيا، إن لطفي نفسه هو مصدر الخبر، وثالثا، هو من سمح لنا بنشره.. وإلا ما الغاية من أن يقحمنا لطفي في حياته الخاصة؟ رابعا، إن الممثل الحقيقي هو مرآة المجتمع، وهو صفوته، وبالتالي، ينبغي أن يكون قدوة يحتذى بها، إذ كيف يمكن تفسير أن عمر لطفي، يدلي بتصريح، ويتراجع عنه؟ إن الممثل (أبا لطفي) لا يمكن أن يتنكر لكلام صادر عنه، إلا في حالة إذا شعر أن ما قاله يضر بهذه الجهة أو تلك، آنذاك يسحب كلامه بمسؤولية ويقدم اعتذارا عما صدر عنه.. وهذا نبل في الأخلاق.





