العلم : موقف حزب الاستقلال من موريتانيا هو بالضبط ما أكده جلالة الملك للرئيس الموريتاني ﻿

أكدت جريدة العلم لسان حزب الإستقلال في إفتتاحيتها لعدد يوم غد الخميس، أن ''موقف حزب الاستقلال من موريتانيا الشقيقة هو بالضبط ما أكده جلالة الملك للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز في الاتصال الأخير

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أكدت جريدة العلم لسان حزب الإستقلال في إفتتاحيتها لعدد يوم غد الخميس، أن ''موقف حزب الاستقلال من موريتانيا الشقيقة هو بالضبط ما أكده جلالة الملك للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز في الاتصال الأخير بينهما''.

وخلافا لما ثم تداوله إعلاميا لكلمة الأمين العام للحزب حميد شباط، كشفت الإفتتاحية عن وجود أعداء للحزب، يريدون الإساءة للعلاقات التاريخية والمتينة بين الشعبين المغربي والموريتاني رغم مواجهتها لعواصف كثيرة.

وأفادت إفتتاحية الجريدة، عن تقديم الأمين العام وقيادة حزب الإستقلال الإعتذار لموريتانيا رئيسا وحكومة وشعبا، حيث جاء في منطوق الإفتتاحية، أنه '' “إذا كان من اللازم الاعتذار للشعب الموريتاني، لما قد يكون ترتب من سوء فهم تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال، فإن الأمين العام وقيادات حزب الاستقلال، لا تتردد في الاعتذار لموريتانيا الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا، مؤكدة من جديد أن الأمين العام للحزب كان بصدد الحديث عن سياق تاريخي مضى وولى، وموقف حزب الاستقلال من موريتانيا الشقيقة هو بالضبط ما أكده جلالة الملك للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز في الاتصال الأخبر بينهما''.

وأوردت الإفتتاحية أن حزب الإستقلال ''على يقين أن ظن الصيادين في المياه العكرة سيخيب من جديد''، حيث أن ''حميد شباط الأمين العام للحزب كان يرتجل خطابا سياسيا أمام الحاضرين..” وأنه ''من الطبيعي أن ينتهز خصوم وأعداء حزب الاستقلال الفرصة لتوجيه ضربة يأملون دوما أن تكون قاضية لجسد وروح حزب الاستقلال، وهذا الحزب تعود على هذه المحاولات واكتسب جسده مناعة ضدها لذلك لم تكن لتنفع في يوم من الأيام، وهذا ما حدث هذه المرة حيث هناك من سارع إلى اقتطاع جملة عارضة وإخراجها عن سياقها خدمة لأجندة سياسية داخلية، أو خدمة لمخطط خطير يسعى إلى ضرب الحزب ومن خلاله المغرب من طرف خصوم وأعداء خارجيين”.





