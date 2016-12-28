بالصورة..بعد الفضيحة: سعيد الصنهاجي صبغ اللحية وأصدر ألبوم لمن نشكي ﻿

كشف سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي، اليوم الأربعاء،على صفحته بالفايسبوك،عن صدور ألبومه الجديد لمن نشكي ونزوله بالأسواق قريبا.

''شوف تيفي'':

كشف سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي، اليوم الأربعاء،على صفحته بالفايسبوك،عن صدور ألبومه الجديد لمن نشكي ونزوله بالأسواق قريبا.

وتفاعل عشاق الصنهاجي بشكل كبير مع هذا الإعلان، حيث أكد الجميع عن انتظاره بفارغ الصبر سماع جميع أغاني هذا الألبوم، في حين تفاعل آخرون مع اللوك الجديد للصنهاجي وخاصة مع لحيته التي ظهر بها في الصورة الخاصة بهذا الألبوم.

تجدر الإشارة إلى أن فضيحة من العيار الثقيل، كادت أن تنهي المشوار الفني للفنان سعيد الصنهاجي، بعد أن ظهر في مقطع فيديو تم تداوله وهو عار بشكل كامل وفي حالة سكر طافح.