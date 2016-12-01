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حادثة سير مروعة في مدخل المحمدية تُخلف قتيلا في حصيلة أولية

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 22:58 حادثة سير مروعة في مدخل المحمدية تُخلف قتيلا في حصيلة أولية | حوادث و حقوق
حادثة سير مروعة في مدخل المحمدية تُخلف قتيلا في حصيلة أولية
شهدت الطريق السير الرباط بين والدار البيضاء قبل قليل من يومه الأربعاء،على مستوى مدينة المحمدية حادثة سير مروعة راح ضحيتها شخص على الأقل.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

شهدت الطريق السير الرباط بين والدار البيضاء قبل قليل من يومه الأربعاء،على مستوى مدينة المحمدية حادثة سير مروعة راح ضحيتها شخص على الأقل.

وأضافت مصادر لقناة ''شوف تيفي'' أن حادثة سير وقعت قبل قليل بين سيارتين خفيفتين قرب المركز التجاري ''مرجان'' المحمدية مما خلف ارتباكا كبيرا في حركة المرور إلى الطريق المتجهة نحو مدينة البيضاء.

وأضاف المصدر أن الضحايا تم نقلهم إلى مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية لتلقي العلاجات في حين تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بذات المدينة .



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الطريق السير الرباط البيضاء مستشفى مولاي عبد الله

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