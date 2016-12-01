 خطير وبالفيديو.. صيدلية بالمغرب كتبيع للمواطنين دواء بيريمي..وهذه هي التفاصيل ﻿
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خطير وبالفيديو.. صيدلية بالمغرب كتبيع للمواطنين دواء بيريمي..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 22:56 خطير وبالفيديو.. صيدلية بالمغرب كتبيع للمواطنين دواء بيريمي..وهذه هي التفاصيل | مجتمع
خطير وبالفيديو.. صيدلية بالمغرب كتبيع للمواطنين دواء بيريمي..وهذه هي التفاصيل
تداولت بعض الصفحات الفاسيوكية ليلة اليوم الأربعاء، مقطع فيديو جد صادم من شأنه أن يحرك الرأي العام بالبلاد، بعد أن تم الكشف عن مضمونه، ويتعلق الأمر بأحد المواطنين الذي كشف عن عثوره على دواء تم تغيير

''شوف تيفي'':

تداولت بعض الصفحات الفاسيوكية ليلة اليوم الأربعاء، مقطع فيديو جد صادم من شأنه أن يحرك الرأي العام بالبلاد، بعد أن تم الكشف عن مضمونه، ويتعلق الأمر بأحد المواطنين الذي كشف عن عثوره على دواء تم تغيير تاريخ نهاية صلاحيته.

وظهر في هذا الفيديو، شخص وهو يقول بأنه، وفور اقتنائه لأحد الأدوية، اكتشف بأن الصيدلية، قامت بوضع ملصق ثاني جديد خاص بتاريخ صنعه ونهاية صلاحيته فوق الملصق القديم وذلك لإيهام المواطنين بأنه حديث الصنع.

وحسب متداولي هذا الفيديو فإن الصيدلية التي يتم بها تهديد سلامة و صحة المواطنين، توجد بمدينة بني ملال، وقد تفاعل النشطاء بشكل كبير مع مضمونه، حيث أكد الجميع بأن صحة المواطن خط أحمر وعلى وزارة الصحة في شخص وزيرها الحسين الوردي فتح تحقيق فوري وعاجل للكشف عن المتورطين في تغيير تواريخ الأدوية.


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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة الصحة الصيدلية التاريخ تاريخ الصلاحية ملصق بني ملال

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