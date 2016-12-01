بعد وفاة 10 أشخاص بطريق الموت..مصرع 3 أشخاص في حادثة سير مميتة بين شفشاون وتطوان ﻿

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر، في حادثة سير وقعت، مساء اليوم الاربعاء، على الطريقة الوطنية رقم 2 الرابطة بين شفشاون وتطوان.

شوف تيفي:و م ع

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر، في حادثة سير وقعت، مساء اليوم الاربعاء، على الطريقة الوطنية رقم 2 الرابطة بين شفشاون وتطوان.

وأوضحت مصادر متطابقة أن حادث اصطدام قوي بين سيارة رباعية الدفع ودراجة ثلاثية العجلات على مستوى منطقة بني موسى التابعة لجماعة الحمراء قيادة بني حسان (إقليم تطوان) أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص في الحال كانوا على متن الدراجة، فيما أصيب سائق السيارة بجروح وصفت بالمتوسطة.

وتعود أسباب الحادثة، بحسب المصادر نفسها، إلى السرعة وعدم احترام إشارات المرور بمنطقة تتميز بكثرة المنعرجات.

من جهته، أشار مصدر طبي إلى أنه تم نقل جثث الضحايا الى مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان، فيما تم تقديم الاسعافات الضرورية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للشخص الجريح لتحديد مدى خطورة إصاباته.

وقد فتحت السلطات الأمنية المعنية تحقيقا مفصلا في الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة حيثيات وأسباب وقوعها وتحديد المسؤوليات.