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بنكيران يغادر موريتانيا وبوريطة يظل بنواكشوط..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 22:14 بنكيران يغادر موريتانيا وبوريطة يظل بنواكشوط..وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
بنكيران يغادر موريتانيا وبوريطة يظل بنواكشوط..وهذه هي التفاصيل
كشفت وسائل إعلام موريتانية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، غادر مطار مدينة ازويرات على متن طائرة مغربية خاصة.

 "شوف  تيفي"

كشفت وسائل إعلام موريتانية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، غادر مطار مدينة ازويرات على متن طائرة مغربية خاصة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة ،سيكمل بقية الزيارة الرسمية، إذ سيلتقي بعدد من المسؤولين الموريتانيين في إطار عمل البلدين على تعزيز علاقات التعاون بينهما. 

وكان بنكيران قد أنهى زوال اليوم الأربعاء، زيارة رسمية لموريتانيا قادته إلى مدينة ازويرات حيث استُقبل من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وسلمه رسالة من الملك محمد السادس. 

 

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