 بالصور..الملك محمد السادس في صور سيلفي مع المراكشيين ﻿
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بالصور..الملك محمد السادس في صور سيلفي مع المراكشيين

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 21:56 بالصور..الملك محمد السادس في صور سيلفي مع المراكشيين | بوليتيك
بالصور..الملك محمد السادس في صور سيلفي مع المراكشيين
ما تزال زيارة الملك محمد السادس إلى أحد المطاعم بمدينة مراكش محط إعجاب المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولت العديد من الصفحات صور سيلفي جديدة للملك رفقة مجموعة من المراكشيين.

''شوف تيفي''
ما تزال زيارة الملك محمد السادس إلى أحد المطاعم بمدينة مراكش محط إعجاب المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولت العديد من الصفحات صور سيلفي جديدة للملك رفقة مجموعة من المراكشيين.

وعبر النشطاء المغاربة عن إعجابهم الكبير بالتواضع الذي أظهره الملك خلال لقائه بأبناء شعبه بالمدينة الحمراء، وتبادله لأطراف الحديث واستفساره عن أحوالهم.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، قام اليوم الأربعاء بزيارة إلى حي الملاح بالمدينة العتيقة لمدينة مراكش،حيث أعطى انطلاقة مشروع إعادة هيكلة ساحة بن يوسف.

الملك محمد السادس في صور سيلفي مع المراكشيينالملك محمد السادس في صور سيلفي مع المراكشيين

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