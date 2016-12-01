مؤلم..شخص ينهي حياة ابنته بطريقة بشعة بواد زم ﻿

اهتز دوار الزعارطة قبيلة السماعلة دائرة واد زم، على وقع فاجعة حقيقية، أدمت القلوب، ويتعلق الأمر بقتل أب لابنته الطفلة أمس الثلاثاء، بطريقة بشعة.

''شوف تيفي''

اهتز دوار الزعارطة قبيلة السماعلة دائرة واد زم، على وقع فاجعة حقيقية، أدمت القلوب، ويتعلق الأمر بقتل أب لابنته الطفلة أمس الثلاثاء، بطريقة بشعة.

وحسب مصادر من واد زم فإن الأب، دهس ابنته عن طريق الخطأ بواسطة جرار بالقرب من منزل العائلة، حيث لم ينتبه لوجود طفلتة خلف الجرار ليدهسها على مستوى الرأس ويرديها جثة هامدة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الأب وفور وقوع الفاجعة، سارع إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان وقامت بإيقافه وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات.