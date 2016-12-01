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عاجل..بعد قتل العامري:ألمانيا تحتجز تونسيا للاشتباه في صلته بهجوم سوق برلين الدموي

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 20:53 عاجل..بعد قتل العامري:ألمانيا تحتجز تونسيا للاشتباه في صلته بهجوم سوق برلين الدموي | دولي
عاجل..بعد قتل العامري:ألمانيا تحتجز تونسيا للاشتباه في صلته بهجوم سوق برلين الدموي
كشفت وكالة رويترز البريطانية قبل قليل، بأن السلطات الألمانية، احتجزت تونسيا للاشتباه في تورطه في هجوم الشاحنة الدموي بالعاصمة برلين والذي راح ضحيته 12 شخصا.

 ''شوف تيفي''

 كشفت وكالة رويترز البريطانية قبل قليل، بأن السلطات الألمانية، احتجزت تونسيا للاشتباه في تورطه في هجوم الشاحنة الدموي بالعاصمة برلين والذي راح ضحيته 12 شخصا.

وأوضح المصدر ذاته أن المحققين، عثروا على رقم هاتف التونسي البالغ من العمر 40 عاما في ذاكرة هاتف أنيس العامري الذي خطف الشاحنة ودخل بها في سوق به حشد كبير من المتسوقين.


وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإيطالية، قتلت العامري عقب تبادل للرصاص أنهاه شرطي إيطالي متدرب حيث تمكن من إصابة التونسي بطلقة قاتلة.

 

 

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