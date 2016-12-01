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عاجل و أخيرا..التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بسوريا

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 20:35 عاجل و أخيرا..التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بسوريا | دولي
عاجل و أخيرا..التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بسوريا
أفادت وكالة (أناضول) التركية للأنباء بأن تركيا وروسيا توصلتا، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق حول خطة لوقف إطلاق النار في كل أنحاء سورية تدخل حيز التنفيذ منتصف الليل.

شوف تيفي:
أفادت وكالة (أناضول) التركية للأنباء بأن تركيا وروسيا توصلتا، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق حول خطة لوقف إطلاق النار في كل أنحاء سورية تدخل حيز التنفيذ منتصف الليل.

وأوضحت الوكالة أن الخطة المعلن عنها تشمل توسيع نطاق وقف إطلاق النار الساري في حلب، ليشمل كل أنحاء البلاد إلا أنها تستثني ''المجموعات الإرهابية''.

وأضافت أن هذه الخطة ستشكل أساسا لمفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة التي تريد موسكو وأنقرة تنظيمها في أستانه في كازاخستان.

وأكدت أن تركيا وروسيا تهدفان، من خلال ضمانهما للعملية، إلى المساهمة في المفاوضات ضمن عملية الانتقال السياسي، التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

 

 

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