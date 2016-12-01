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أيام قليلة قبل احتفالات رأس السنة..الدرك الملكي بـ 2 مارس بالبيضاء يحجز صيدا ثمينا /مخدرات / مشروبات كحولية / وسلاح ناري

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 20:31 أيام قليلة قبل احتفالات رأس السنة..الدرك الملكي بـ 2 مارس بالبيضاء يحجز صيدا ثمينا /مخدرات / مشروبات كحولية / وسلاح ناري | حوادث و حقوق
أيام قليلة قبل احتفالات رأس السنة..الدرك الملكي بـ 2 مارس بالبيضاء يحجز صيدا ثمينا /مخدرات / مشروبات كحولية / وسلاح ناري
تمكنت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية 2 مارس بالدار البيضاء , اليوم الأربعاء بمختلف مناطق عمالة إقليم النواصر وبتنسيق مع رؤساء المراكز التابعين لنفوذها الترابي , من حجز كمية كبير من

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

تمكنت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية 2 مارس بالدار البيضاء , اليوم الأربعاء بمختلف مناطق عمالة إقليم النواصر وبتنسيق مع رؤساء المراكز التابعين لنفوذها الترابي , من حجز كمية كبير من المخدرات و المشروبات الكحولية , وذلك في إطار الحملة التطهيرية التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي بمختلف مناطق المملكة، تزامنا مع حلول السنة الميلادية 2017.

و أكدت مصادر أمنية لـ''شوف تيفي'' أن العملية التي باشرتها المصالح الأمنية المذكورة حجزت حوالي 950 قنينة نبيذ أحمر , بالإضافة الى 200 لتر من مسكر ماء الحياة و حوالي 40 كيلوغرامات من مخدر الكيف و كميات مهمة من مخدر الشيرا , كما تم حجز سيارة كانت تستعمل في نقل المحجوز السالف الذكر تبين أن ترقيمها مزور.

وأضافت المصادر ذاتها أن العناصر الأمنية التي قامت بتنفيذ هذه العملية حجزت شاحنة مبردة و دراجتان ناريتان ثلاثية العجلات و أخرى هوائية بالإضافة الى أسلحة بيضاء مكونة من سيوف و سواطير و بندقية صيد عيار 9 ملم و مبلغ مالي يقدر بـ160 الف درهم.

وأضاف ذات المصدر أن الموقوفين الستة وضعوا تحت تدابير الحراسة طبقا لتعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء من أجل الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمشروبات الكحولية فيما لازال البحث جاريا عن الممول الرئيسي لهذه العصابة و باقي المتورطين.


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مخدرات / مشروبات كحولية / سلاح ناري / شوف تيفي / سيوف / سواطير / بندقية صيد

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