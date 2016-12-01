بنكيران ينهي زيارته لموريتانيا و يعود الى منزله بالرباط ﻿

عاد رئيس الحكومة المغربية ''عبد الإله بنكيران'' المكلف الى منزله بحي ''الليمون'' بالرباط اليوم الأربعاء , بعدما أنهى زيارة رسمية قام بها الى الجارة الجنوبية موريتانيا ,التقى خلالها بالرئيس محمد ولد

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



عاد رئيس الحكومة المغربية ''عبد الإله بنكيران'' المكلف الى منزله بحي ''الليمون'' بالرباط اليوم الأربعاء , بعدما أنهى زيارة رسمية قام بها الى الجارة الجنوبية موريتانيا ,التقى خلالها بالرئيس محمد ولد عبد العزيز، وسلمه رسالة من الملك محمد السادس، بعد النفور الكبير التي شهدته العلاقة بين البلدين و لشرح الموقف الرسمي من التصريحات الأخيرة حول الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وكان بنكيران رئيس الحكومة المغربية المكلف، قد استقبل من طرف الرئيس الموريتاني ''محمد ولد عبد العزيز'' اليوم بمدينة ''الزويرات'' شمال موريتانيا مرفوقا بوفد يضم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ''ناصر بوريطة''.