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مباشرة بعد عودته من موريتانيا...إجتماع بين أخنوش و بن كيران لإعلان الحكومة

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 19:23 مباشرة بعد عودته من موريتانيا...إجتماع بين أخنوش و بن كيران لإعلان الحكومة | بوليتيك
مباشرة بعد عودته من موريتانيا...إجتماع بين أخنوش و بن كيران لإعلان الحكومة
علمت ''شوف تيفي'' أن إجتماعا سيعقد عشية يوم غد الخميس بين رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، لمناقشة إمكانية إنضمام حزب الحمامة للإتلاف الحكومي

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن إجتماعا سيعقد عشية يوم غد الخميس بين رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، لمناقشة إمكانية إنضمام حزب الحمامة للإتلاف الحكومي المقبل، بعد زيارة لبن كيران للجمهورية الموريتانية دامت أقل من 24 ساعة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن اللقاء المنتظر غدا مساء سيعلن بعده مباشرة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن مشاركة حزبه في الإئتلاف الحكومي المقبل، حيث سيحسم الطرفين في بعض الشكليات التي مازالت عالقة في الإجتماع الأخير.

ويأتي اللقاء المرتقب غدا، بعد التصريح الأخير لعزيز أخنوش أمام منزل بن كيران، والذي أكد فيه أنه حسم مع رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران، في الإشكالات الكبرى للدخول للحكومة.

هذا، وتشير أغلب المؤشرات، أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف، يعلم جيدا أن موافقة الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان، رهين بموافقة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، خاصة حزب الحركة الشعبية.

وينتظر، أن يعقد عبد الإله بن كيران جولة ثانية من المفاوضات مع كل من حزب الإتحاد الإشتراكي والحركة الشعبية، لتشكيل التحالف الحكومي، لكنها ستكون حسب مصادرنا ثانوية بالنسبة لبن كيران الذي يعلم جيدا أن هذه الأحزاب لن تضع شروطا تعجيزية ولن تطالب بأكثر من حجمها التمثيلي داخل مجلس النواب بعد إعلان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المشاركة في الحكومة.



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