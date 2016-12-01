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لهذه الأسباب تعرف مدينة مراكش تعزيزات أمنية عالية المستوى

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 19:19 لهذه الأسباب تعرف مدينة مراكش تعزيزات أمنية عالية المستوى | بوليتيك
لهذه الأسباب تعرف مدينة مراكش تعزيزات أمنية عالية المستوى
كما جرت عليه العادة، تستعد مراكش، باعتبارها مدينة ذات إشعاع دولي في مجال السياحة، لاستقبال المتيمين بسحرها وعراقة ثقافتها الضاربة في أعماق التاريخ، وذلك من أجل قضاء أجواء الاحتفال برأس السنة

شوف تيفي

كما جرت عليه العادة، تستعد مراكش، باعتبارها مدينة ذات إشعاع دولي في مجال السياحة، لاستقبال المتيمين بسحرها وعراقة ثقافتها الضاربة في أعماق التاريخ، وذلك من أجل قضاء أجواء الاحتفال برأس السنة الميلادية في رحاب ''جنانها'' الأسطورية.. وبالتالي، لا بد أن ترافق هذه الاستعدادات ترتيبات أمنية من مستوى أعلى، حتى تمر هذه الاحتفالات في ظروف عادية بالنسبة للمراكشيين من جهة، والزوار، مغاربة وأجانب من جهة ثانية.
وتعرف مراكش الآن، على بعد أيام قليلة من احتفالات رأس السنة الجديدة، ثقلا أمنيا وازنا، تماما كبعض المدن المغربية السياحية، الدار البيضاء، طنجة، فاس، أكادير ومدن أخرى، التي يستأنس فيها المواطنون بالتعزيزات الأمنية، كنوع من التدبير الوقائي لمرور أجواء ''البوناني'' في أحسن الظروف..
من جهة أخرى، يتواجد الملك محمد السادس بمدينة مراكش، في إطار زياراته الاعتيادية لمدن وأقاليم المملكة، التي دأب أن يدشن ويفتتح ويتفقد فيها المشاريع المنجزة والأوراش الكبرى التي أطلقها لتعزيز البنيات التحتية بها. وهي الزيارة الثانية من نوعها للمدينة في أقل من شهر واحد بعد حضوره لمؤتمر الأطراف (كوب 22) الناجح بقرية إغلي بمراكش.
وقال مصدر أمني مسؤول لـ''شوف تيفي''، إن هذه التعزيزات الأمنية التي تشهدها المدينة الحمراء الآن، تدخل في الإستراتيجية الجديدة للأمن الوطني، ذلك أن تكثيف الحضور الأمني ببعض مناطقها يدخل في إطار الإجراءات والتدابير الأمنية الاعتيادية التي يتم اتخاذها لتأمين احتفالات رأس السنة بمراكش، مضيفا في الآن ذاته، أن هذه التدابير الأمنية تزامنت والزيارة الملكية المتميزة للمدينة.


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‫شوف تيفي

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الملك محمد السادس مراكش تعزيزات أمنية رأس السنة احتفالات

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