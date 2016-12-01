وأخيرا... طرد البوليساريو من منظمة الإتحاد الإفريقي ﻿

أوردت مواقع إلكترونية محسوبة عن البوليساريو، عزم قيادييها التنقل الأسبوع المقبل إلى عدد من الدول الإفريقية الأعضاء بمنظمة الإتحاد الإفريقي لحثها على رفض الطلب المغربي بالعودة للمنظمة التي لعب

شوف تيفي

أوردت مواقع إلكترونية محسوبة عن البوليساريو، عزم قيادييها التنقل الأسبوع المقبل إلى عدد من الدول الإفريقية الأعضاء بمنظمة الإتحاد الإفريقي لحثها على رفض الطلب المغربي بالعودة للمنظمة التي لعب دورا رئيسيا في إخراجها على الوجود.

ويأتي إستنفار قيادة البولياساريو، بعد رسالة للاتحاد الإفريقي موجهة لقيادة بوليساريو، بكون مقعد الجمهورية الوهمية أصبح في خطر، إثر مطالبة أغلبية الأعضاء بإعادة النظر في طبيعة عضويتها، وذلك في إشارة إلى إمكانية تخفيض تمثيليتها إلى ما دون العضوية الكاملة، ومنح المغرب العضوية الكاملة.

وإستنادا لذات الموقع الذي حاول التستر على تنبيه رئيسة المفوضية الإفريقية نكوسازانا دلاميني زوما إلى كون أغلبية أعضاء الإتحاد الإفريقي أصبحوا واعين بعدم قدرة البوليساريو على الوفاء بتعهداتها داخل المنظمة.

هذا، وتشير أغلب التقارير الإعلامية القادمة من العاصمة الجزائرية ومخيمات تندوف، أن طرد البوليساريو من المنظمة الإفريقية بات مسألة وقت لا غير، حيث بعثت دلاميني زوما الأسبوع الماضي لازوراس مكاباومبي، مستشار المفوضية في الشؤون القانونية إلى تندوف لتحذيرها من المستقبل الغير مضمون بفعل إنتخاب رئيس جديد للمنظمة الذي تزامن وطلب المغرب بالعودة إلى الإتحاد الإفريقي والذي يعني طرد ''الجمهورية الوهمية'' بشكل مباشر.





