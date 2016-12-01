 خطير ومؤلم..اغتصاب سيدة متزوجة بطريقة وحشية بضيعة فلاحية على يد أربعة ذئاب بشرية بمراكش..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
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خطير ومؤلم..اغتصاب سيدة متزوجة بطريقة وحشية بضيعة فلاحية على يد أربعة ذئاب بشرية بمراكش..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 19:00 خطير ومؤلم..اغتصاب سيدة متزوجة بطريقة وحشية بضيعة فلاحية على يد أربعة ذئاب بشرية بمراكش..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
خطير ومؤلم..اغتصاب سيدة متزوجة بطريقة وحشية بضيعة فلاحية على يد أربعة ذئاب بشرية بمراكش..وهذه هي التفاصيل الصادمة
قامت مصالح الدرك الملكي، اليوم الأربعاء، بإحالة أربعة أشخاص من بينهم قاصرين، على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد اتهام سيدة متزوجة لهم باغتصابها و تعنيفها.

''شوف تيفي''

قامت مصالح الدرك الملكي، اليوم الأربعاء، بإحالة أربعة أشخاص من بينهم قاصرين، على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد اتهام سيدة متزوجة لهم باغتصابها و تعنيفها.
وحسب مصادر مراكشية فإن الضحية، ذهبت إلى ضيعة فلاحية من أجل العمل مع أشخاص لهم علاقة قرابة بزوجها، إلا أنها وجدت نفسها محاصرة من طرفهم داخل الضيعة، ليقوموا بعد ذلك باغتصابها بالتناوب وتعنيفها بطريقة وحشية بالرغم من توسلاتها وهي تذرف الدموع .
وأضافت المصادر ذاتها بأن الضحية، تقدمت بشكاية لمصالح الدرك الملكي معززة بشهادة طبية بلغت بها مدة العجز 40 يوما، ليتحرك رجال الدرك الملكي والذين تمكنوا من اعتقالهم ووضعهم تحتى تدابير الحراسة النظرية.

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