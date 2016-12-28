بالصور..سحار شدوه اصحاب شرع اليد كيدير الشعوذة لصحابو المشعوذين هما يعريوه وفضحوه..وها شنو وقع ﻿

في مشهد لا يصدق، تعرض مشعوذ بأحد القرى بنيجيريا للاعتداء والتعنيف الجسدي، بعد أن تم ضبطه أثناء قيامه بطلاسم سحرية تحت منازل منافسيه.

''شوف تيفي''



في مشهد لا يصدق، تعرض مشعوذ بأحد القرى بنيجيريا للاعتداء والتعنيف الجسدي، بعد أن تم ضبطه أثناء قيامه بطلاسم سحرية تحت منازل منافسيه.





وحسب موقع ''العربية.نت'' أمس الثلاثاء، فقد تم جره فوق عربة تستخدم لنقل مواد البناء في العادة، وطافوا به أنحاء القرية بعد تجريده من جميع ملابسه،موضحا بأن الواقعة للرجل واسمه غابون ايياكا، حدثت في ولاية إيمو بجنوب نيجيريا، حيث خضع لقانون العدالة المحلي في المجتمع.



وأضاف الموقع السعودي بأن تقارير محلية، قالت إنه تم القبض عليه بجوار منزل سياسي كبير يدعى مارسيل مارلي، وهو يحمل أدوات خاصة بالسحر والشعوذة في طريقه لدفنها بجوار المنزل.



وقال هذا المشعوذ وهو يدافع عن نفسه إنه تلقى من ''الروح المقدسة'' أمرا بتنفيذ هذا الواجب، ولم يكن أمامه من سبيل سوى الاستجابة لذلك..





