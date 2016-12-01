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حملة أمنية على تجار مخدر الشيرا في فاس..وهذه هي الحصيلة

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 18:29 حملة أمنية على تجار مخدر الشيرا في فاس..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق
حملة أمنية على تجار مخدر الشيرا في فاس..وهذه هي الحصيلة
أسفرت التدخلات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن بعدة مناطق بفاس، أمس الثلاثاء، عن إلقاء القبض على شخصين متورطين في ترويج المخدرات مع حجز أزيد من 2 كلغ و 240 غرام من مخدر (الشيرا) .

''شوف تيفي''+''و م ع''

 أسفرت التدخلات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن بعدة مناطق بفاس، أمس الثلاثاء، عن إلقاء القبض على شخصين متورطين في ترويج المخدرات مع حجز أزيد من 2 كلغ و 240 غرام من مخدر (الشيرا) .

وحسب مصادر أمنية، فقد تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة الحي الحسني من إلقاء القبض على شخص متورط في ترويج المخدرات وحجزت بحوزته 2 كلغ و 240 غرام من مخدر (الشيرا) .

وأوضحت نفس المصادر أن مصالح الأمن داهمت بعد تحريات ميدانية وجمع المعطيات الأولية، أحد الأوكار المخصصة لترويج المخدرات بالحي الحسني وألقت القبض على شخص من ذوي السوابق القضائية في هذا المجال .

وأضافت أن هذه العملية، التي تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية على مستوى مدينة فاس من أجل محاربة ترويج المخدرات، أسفرت بعد عمليات تفتيش دقيقة، عن حجز كمية من المخدرات تقدر ب 2 كلغ و 240 غرام بحوزة المشتبه به .

وفي نفس السياق وموازاة مع هذا التدخل الأمني، قامت عناصر الشرطة إثر عملية مراقبة بنفوذ منطقة بنسودة بمداهمة أحد أوكار ترويج المخدرات ب ( حي الوفاق ) منطقة عين السمن .

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه العملية أسفرت عن إلقاء القبض على مشتبه به ثان وبحوزته كمية من مخدر ( الشيرا ) ملفوفة بعناية ومعدة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي متحصل عليه من عمليات البيع .

وقد تم وضع المشتبه بهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

 

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المغرب شوف تيفي فاس المخدرات مخدر الشيرا منطقة عين السمن الحي الحسني

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