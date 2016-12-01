مثير وبالفيديو..مشهد مقتل السفير الروسي عُرض في مسلسل تركي قبل أيام من الواقعة..وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت وسائل إعلام عالمية، نقلا عن صحيفة ''زمان'' التركية٬ أن التلفزيون الحكومي في تركيا ''تى­ آر­ تى'' عرض مشهدا من مسلسل تركي٬ قبل اغتيال السفير الروسى في أنقرة أندريه كارلوف بـ25 يوما٬ يجسد نفس المشهد

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام عالمية، نقلا عن صحيفة ''زمان'' التركية٬ أن التلفزيون الحكومي في تركيا ''تى­ آر­ تى'' عرض مشهدا من مسلسل تركي٬ قبل اغتيال السفير الروسى في أنقرة أندريه كارلوف بـ25 يوما٬ يجسد نفس المشهد الذي تعرض فيه سفير روسيا للاغتيال على يد شرطي تركي.

وأضافت المصادر ذاتها بأنه في المشهد الذي عرض بالمسلسل٬ يتم اختيار حفل استقبال لتنفيذ عملية الاغتيال٬ في مشهد مشابه لما حدث مع السفير الروسي لدى أنقرة، حيث وقفت السيدة منفذة عملية الاغتيال خلال المسلسل في حالة تردد قصيرة، تماما كما حصل مع منفذ عملية اغتيال السفير الروسى ٬ فأثناء وقوفها خلف السفير بمفردها قامت منفذة الاغتيال بإخراج سلاحها فجأة ووجهته صوب السفير الروسي.

وأوضحت الصحيفة٬ أنه في الوهلة الأولى تظهر الكاميرا السلاح وهو موجه تماما صوب السفير الروسى٬ غير أن منفذة الاغتيال أظهرت شيئا من التردد٬ مما مكن الحضور من تأمين السفير٬ ليتم بعدها قتل منفذة الاغتيال٬ وهذا يعني بالتالي أن تردد منفذة الاغتيال أنقذ السفير الروسى من الموت في المسلسل.