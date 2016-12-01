خطير..تلميذ يشرمل زميله داخل مؤسسة تعليمية بأولاد تايمة ﻿

علمت ''شوف تيفي''بأن مصالح الأمن بأولاد تايمة، تمكنت أمس الثلاثاء، من اعتقال تلميذ يبلغ من العمر 18 سنة، عرض زميلا له للضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض وسط المؤسسة التعليمية التي يتابعان بها دراستهما.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي''بأن مصالح الأمن بأولاد تايمة، تمكنت أمس الثلاثاء، من اعتقال تلميذ يبلغ من العمر 18 سنة، عرض زميلا له للضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض وسط المؤسسة التعليمية التي يتابعان بها دراستهما.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن مصالح الأمن بالمدينة تلقت إشعارا من إدارة مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي مفاده تعرض تلميذ يبلغ من العمر 17 سنة لطعنات بواسطة السلاح الأبيض من طرف زميل له بالفصل، حيث انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، وعملت على انتداب سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى، قبل أن تفتح بحثا أفضى إلى إيقاف التلميذ المشتبه في تورطه في هذا الاعتداء وحجز السلاح الأبيض، كما تبين من خلال البحث الأولي أن سبب الاعتداء مرتبط بــ''خلافات تافهة'' بين التلميذين تطورت إلى الطعن بواسطة السلاح الأبيض.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن الحراسة النظرية قصد تعميق البحث معه حول المنسوب إليه.



